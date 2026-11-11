Redução da velocidade do Eixão: "Vamos recorrer", determina Celina Leão

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o Governo do Distrito Federal (GDF) vai recorrer da decisão judicial que determinou a redução da velocidade máxima do Eixão, de 80 km/h para 60 km/h. Segundo ela, o Executivo tem estudos técnicos que justificam a manutenção do limite atual. “Vamos recorrer porque temos estudos técnicos que comprovam a necessidade de mantermos a atual velocidade”, declarou Celina.

A decisão foi proferida pelo juiz Carlos Maroja, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Agrário do DF, em resposta a uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). A sentença estabelece que o novo limite seja implementado em até 60 dias, inclusive no trecho do Trevo de Triagem Norte. A determinação também prevê a adequação dos equipamentos de fiscalização eletrônica e a instalação de sinalização informando a mudança.

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Além da redução da velocidade, o magistrado determinou que o GDF e os demais órgãos responsáveis elaborem um projeto para garantir mobilidade, segurança e acessibilidade ao longo da via, incluindo a instalação de semáforos para travessia de pedestres. A decisão também estabelece a elaboração de um plano de ações para limpeza, manutenção da drenagem pluvial, iluminação e reforço da segurança policial nas passagens subterrâneas do Eixão.

Na fundamentação, o juiz destacou a periculosidade da pista e as condições de insegurança das passagens subterrâneas. Relatórios da Polícia Civil do DF citados na sentença apontam 264 vítimas de sinistros de trânsito no Eixão entre 2022 e 2025. Desse total, 20 morreram e 244 ficaram feridas. O descumprimento das determinações judiciais poderá resultar em multa diária de R$ 10 mil aos órgãos responsáveis.