Mulher envolvida no furto de coletes do Detran é presa após se entregar

Segundo a Polícia Civil (PCDF), a suspeita estava foragida e se entregou à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A mulher envolvida no furto de 36 coletes balísticos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) foi presa, na tarde desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Civil (PCDF), a suspeita estava foragida e se entregou à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Embora o Código Eleitoral estabeleça restrições à prisão de eleitores nos cinco dias anteriores e 48 horas posteriores ao encerramento da eleição, as autoridades constataram que a investigada não era eleitora e foi cumprido o mandado de prisão temporária contra ela.

A investigação dos furtos de coletes do Detran-DF tive início na última quinta-feira (15/10), após um inventário patrimonial constatar a ausência de 36 coletes balísticos, que motivou as apurações.

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Na ação policial, foram cumpridos três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão, que ocorreram em quatro regiões administrativas diferentes — Santa Maria, São Sebastião, Riacho Fundo I e Recanto das Emas.

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A PCDF continua investigando as circunstâncias dos furtos do materiais do Detran-DF.