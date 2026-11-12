DF está sob aviso amarelo para tempestades nesta quinta-feira (12/11)

Com previsão de pancadas de chuva à tarde, o Distrito Federal está sob aviso amarelo de tempestade nesta quinta-feira (12/11), que pode perdurar até o fim desta semana. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, à noite também pode haver preciptações, mas tendem a ser mais isoladas.

Em Brasília, os termômetros devem variar entre 19°C e 25°C, enquanto a temperatura máxima nas demais regiões do DF pode chegar a 26°C. A umidade relativa do ar permanece elevada, com índices entre 70% e 95%. De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Luciana Cirino, a previsão é de pancadas de chuva durante a tarde, com possibilidade de precipitações isoladas no período da noite.

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O aviso amarelo de tempestade abrange todo o Centro-Oeste e indica a possibilidade de chuva a qualquer momento. A condição aponta possíveis rajadas de vento, que podem variar de 40 a 60 km/h. A instabilidade deve continuar nos próximos dias, com previsão de precipitações no Distrito Federal até o início da próxima semana.