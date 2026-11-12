Zoológico de Brasília celebra nascimento de dois micos-leões-dourados

O nascimento de dois pequenos primatas trouxe um motivo especial de comemoração ao Zoológico de Brasília. Os filhotes de mico-leão-dourado, filhos do casal Koara e DaVinci, nasceram na última terça-feira (10/11) e crescem fortes e saudáveis. Apesar de estarem tímidos, eles começam a explorar, aos poucos, o ambiente em que vivem, em meio aos cuidados e à proteção dos pais.

Segundo o Zoo, ainda que demonstrem curiosidade pelo recinto, os pequenos passam boa parte do tempo escondidos. O comportamento é comum nesta fase de desenvolvimento, quando procuram abrigo e permanecem próximos dos pais. Aos poucos, começam a ganhar confiança para conhecer novos espaços e se aventurar pelo ambiente.

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O diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto, destacou que o nascimento representa uma conquista importante para o trabalho de conservação desenvolvido pelo Zoológico de Brasília, em parceria com outras instituições. "A reprodução de espécies ameaçadas é uma das formas pelas quais os zoológicos contribuem diretamente para a conservação da biodiversidade", disse.

O nascimento também representa um avanço nos esforços de conservação de uma das espécies mais emblemáticas da fauna brasileira. O Zoológico de Brasília participa de iniciativas nacionais de proteção ao mico-leão-dourado por meio do manejo e da reprodução planejada de animais sob cuidados humanos, em articulação com instituições como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB).

Espécie ameaçada

Com o nome científico Leontopithecus rosalia, o mico-leão-dourado é um primata nativo da Mata Atlântica brasileira. A pelagem alaranjada e a juba que contorna o rosto são características marcantes da espécie e inspiraram seu nome.

Apesar de ser um dos animais mais conhecidos da fauna brasileira, o primata ainda enfrenta ameaças de sobrevivência. A destruição e a fragmentação das florestas, o tráfico de animais silvestres e as doenças estão entre os principais desafios para sua conservação. Atualmente, a espécie é classificada como Em Perigo de extinção.

Os novos moradores do Zoo também são filhos de dois animais com histórias marcadas pelo resgate e pela proteção da fauna silvestre. Koara chegou ao Zoológico de Brasília em 6 de junho de 2023, depois de ser resgatada pela Agência Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco, onde foi acolhida após ser vítima do tráfico de animais silvestres.

DaVinci, por sua vez, chegou em novembro de 2024, vindo do Zoológico de São Paulo. Assim como Koara, também foi resgatado do tráfico e recebeu a oportunidade de viver em um ambiente com cuidados especializados.