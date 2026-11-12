Carro cai da tesourinha da Asa Norte e deixa duas pessoas feridas

O sinistro de trânsito causou o capotamento e deixou duas vítimas que estavam dentro do veículo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro caiu da tesourinha da SQN 115/116, na Asa Norte, na tarde desta quinta-feira (12/11). O capotamento deixou duas vítimas que estavam no veículo. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam à ocorrência e, ao chegar no local, encontraram o veículo capotado na via.

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As vítimas são um homem e uma mulher, que estavam fora do carro quando os socorristas chegaram. Segundo a CBMDF, ambos estavam conscientes e orientados, mas foram transportados para o hospital após a avaliação médica.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para auxiliar no gerenciamento do trânsito. Ainda não há informações sobre como ocorreu o sinistro.