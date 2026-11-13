Presidente do DER alerta que semáforos no Eixão "vão travar a cidade"

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, defendeu a manutenção dos limites de velocidade e do modelo atual de circulação no Eixão. Às jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira, ele contestou os argumentos que embasaram a decisão judicial que prevê, inclusive, a instalação de semáforos para permitir a travessia de pedestres.

Como o senhor responde às alegações de que o Eixão é a "via da morte", que as pessoas não podem atravessar e que a velocidade é excessiva?

O DER não foi notificado dessa decisão judicial. A decisão judicial, tanto para o departamento quanto para o governo, nós cumprimos, acima de tudo, mas não podemos abrir mão de nossas contraposições quando temos elementos e estudos técnicos, os quais, nesse caso, demonstram que funciona bem como está, desde 1960, quando foi concebido com o DF. Por que a velocidade é 80km/h? Cada via tem características que geram uma classificação. Isso dá condições de estabelecê-la em uma situação melhor ou pior, em uma velocidade maior ou menor. São características geradas por engenharia de trânsito e rodoviária. É preciso trazer essas pessoas pela manhã para os seus trabalhos, para a sua escola e voltar no final da tarde. Para isso, é preciso ter vias expressas em uma velocidade razoável para manter a fluidez do trânsito. Só que, como técnicos, não podemos pensar somente na fluidez do trânsito. Associado temos a segurança viária. Por outro lado, entra a tese dos nossos amigos da decisão. Não, nós preferimos travar tudo. Por quê? Porque quando você coloca semáforo, que é a proposta, a cada 500 metros no Eixão, para a travessia do pedestre, você vai travar a cidade. Não temos dúvida, nós temos simulação, programas de simulação que fazem isso: você trava a cidade, simplesmente.

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Um dos argumentos incluídos na decisão é o de que cruzar da Asa Norte até a Asa Sul, em todo o eixo rodoviário, a 80 km/h, teria um acréscimo da viagem de apenas cinco minutos em relação a 60 km/h. Esse dado realmente procede?

Com todo o respeito, mas veja bem, temos uma rodovia por onde passam 80 mil veículos por dia. Se estabelecermos que essa quantidade vai trafegar a 60km/h, geraremos um espaço menor entre um carro e outro, que vai teoricamente diminuir o tempo de viagem, o qual não vai ser de cinco minutos, com todo respeito a quem entendeu isso. Queria frisar sempre em relação a esse assunto que existe engenharia de trânsito, que tem elementos técnicos para poder estudar, fazer simulação e entender o resultado disso. Estamos falando só da redução de velocidade. Se você me perguntar: "E a hora que adicionar semáforo a cada 500 metros, com faixa de pedestre?". Isso vai travar a cidade. Você vai dizer para o pedestre: "Agora é para atravessar em cima do eixo rodoviário. Estamos colocando semáforo para com botão de acionamento (conforme inclusive está na decisão). Vai chegar o pedestre lá 6h05 da manhã, vai parar o trânsito. O Eixão é muito largo, ele vai gastar três minutos para atravessar aquilo. Passou, o trânsito começa de novo; 6h10, o segundo pedestre vem. Tem formas de controlar isso. Você pode adotar tempos mínimos para o funcionamento desse botão, mas, teoricamente, isso vai travar (o trânsito), principalmente nos horários de pico. Outra situação: a falsa sensação de segurança que vai ser dada para o pedestre quando colocamos uma situação dessa. Os estudos, inclusive da Organização Mundial da Saúde (OMS), mostram atropelamentos que matam a 80 km/h, matam a 60 km/h. Não tem dúvida.

Considerando que muitos pedestres (especialmente quem usa ônibus) atravessam o Eixão por medo da criminalidade e insegurança nas passagens subterrâneas, o senhor não acha que cabe ao governo zelar por essas pessoas e que a medida da Justiça seria positiva nesse sentido?

Cabe ao governo zelar pelas passagens. Primeira coisa que tenho que discordar: a maioria das pessoas passa pelas passagens subterrâneas. Por que até vocês, como meio de comunicação forte e respeitado dentro do DF, não promovem uma pesquisa lá para poder constatar o que estou falando? A maioria das pessoas passa hoje. Queria dizer que o Governo do Distrito Federal (GDF) vem, há alguns meses e anos, dando uma tratativa para essas passagens subterrâneas. Vou listar aqui: primeiro, limpeza das passagens. Por mais que o povo seja mal-educado e use inclusive essas passagens como banheiro, como lixeira, todos os dias o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) passa limpando todas as passagens. Iluminação, que era sempre um ponto falado: a Companhia Energética de Brasília (CEB) trouxe, há um ano, luminárias importadas, antivandalismo e antirroubo. A Secretaria de Segurança instalou, se não me engano, câmeras em oito dessas passagens. Então, essas passagens são monitoradas. A Novacap realizou, ao longo desses últimos anos, várias reformas em passagens que estavam em situações ultrapassadas. Tudo que pode ser feito para dar a condição de travessia para esse pedestre está sendo feito. O resultado disso é que a maioria atravessa hoje nas passagens subterrâneas.

E a questão da acessibilidade nas passagens de pedestre?

São duas situações. O acesso, tanto de um lado quanto do outro, é uma escada em L com uma rampa perigosa. Existe um problema grave. O que é que tem sido feito para isso? Desenvolvemos um projeto de reforma dessas passagens subterrâneas, para que elas tenham formato mais humanizado, que está na moda hoje em falar, que você tem acessibilidade e melhor visibilidade. Não estamos aqui para dizer que está tudo resolvido. Nesse projeto, são 21 passagens. Dessas 21, sete foram construídas na época do metrô e têm formato diferente, com acessibilidade, mas ainda tem 14 desse formato realmente em L. Precisa ser reformadas. A governadora Celina me pediu para tocar esse projeto. Ela quer efetuar essas reformas ao longo da gestão. Não são nem obras baratas e nem o que você faz da noite para o dia.

Confira a entrevista na íntegra: