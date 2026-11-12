Governo deve chamar mais de 1,3 mil aprovados em vagas do CPNU em novembro

O governo federal deve anunciar ainda em novembro a convocação de mais de 1,3 mil candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12/11) pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministra. A maior parte das vagas remanescentes será destinada a candidatos da primeira edição do concurso, mas também haverá oportunidades para aprovados na segunda edição.
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“São mais de 1,3 mil vagas ainda em aberto, sendo a maioria do primeiro concurso”, afirmou a ministra. Além disso, há 544 vagas previstas em edital republicado, para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva. A nova classificação foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (9), após o ministério identificar erros nas informações de três vagas.
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O governo também estuda ampliar as convocações da segunda edição do CPNU, cujas vagas originais já foram preenchidas. Para isso, o ministério trabalha com a Secretaria de Orçamento Federal na análise dos recursos disponíveis. “Há um saldo remanescente no orçamento para isso e estamos vendo o número de vagas possíveis para chamar”, explicou Dweck.
A expectativa é que as vagas adicionais sejam anunciadas nas próximas semanas, antes do fim de 2026. A possibilidade também inclui oportunidades de outros concursos da administração pública federal.
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