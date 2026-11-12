Polícia procura investigado por série de furtos na Asa Norte e no Noroeste

A PCDF solicita que, caso tenha informações sobre o paradeiro de Wesley Felix Souza, sejam repassadas pelo telefone 197. O sigilo é garantido - (crédito: DIvulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está à procura de um investigado por uma série de furtos em imóveis no Noroeste e na Asa Norte. O suspeito, identificado como Wesley Felix Souza, conhecido como “Fausto”, está foragido após a Justiça decretar a prisão preventiva dele, a pedido da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

As investigações apontaram o envolvimento do suspeito em quatro ocorrências de furtos e tentativas de subtração de equipamentos de combate a incêndio em condomínios do Noroeste, todas em 13 de setembro de 2026. Em alguns dos episódios, funcionários impediram Wesley de cometer os furtos ou recuperaram os objetos.

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Em um dos casos, ocorrido na madrugada de 19 de outubro, o investigado teria invadido o escritório de um condomínio, na 309 Norte, por um acesso da janela do banheiro. Do local, o suspeito furtou aproximadamente R$ 1.300 em espécie.

Wesley também conseguiu entrar em outro condomínio, na SQNW, na madrugada de 3 de novembro, pela janela lateral da brinquedoteca, onde conseguiu furtar uma televisão e deixou o local em direção à via W3, segundo os levantamentos policiais.

O investigado é suspeito de furtar uma clínica na SGAN 915, na madrugada de 21 de agosto. Nesse dia, teria entrado no estabelecimento pela janela e levado dois notebooks, avaliados em R$ 8 mil.

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As autoridades reuniram elementos — como imagens de câmeras de segurança e consultas aos bancos policiais — para identificar o suspeito. Após a identificação definitiva, a 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) representou pela prisão preventiva. O investigado está foragido da Justiça.

A PCDF solicita que, caso tenha informações sobre o paradeiro de Wesley Felix Souza, sejam repassadas pelo telefone 197. O sigilo é garantido.