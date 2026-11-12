Adolescente é apreendido com arma de fogo e drogas no Gama

O adolescente assumiu a propriedade da arma e dos entorpecentes - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente foi apreendido por policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), por ato infracional análogo a porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A equipe realizava patrulhamento na região quando avistou o indivíduo. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu para o interior de uma residência com uma arma de fogo em punho.

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O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (11/11). Os policiais realizaram o acompanhamento e o abordaram no imóvel, que funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a revista no local, as equipes apreenderam uma pistola Taurus calibre 7,65 mm com mira a laser, um carregador com nove munições calibre .32 e um galão contendo cerca de 25 litros de lança-perfume.

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Na residência também foram recolhidos 51 comprimidos de Rohypnol, porções fracionadas de cocaína, skunk, maconha e dry, além de uma balança de precisão, material para embalagem e R$ 45 em espécie. O adolescente assumiu a propriedade da arma e dos entorpecentes. Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde a ocorrência foi registrada para as providências legais.