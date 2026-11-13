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Colisão entre três carros na Ponte JK deixa uma pessoa ferida

A vítima foi levada para o hospital. A ocorrência foi atendida às 15h25

Três carros colidiram na Ponte JK na tarde desta sexta-feira (13/11) - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Três carros colidiram na Ponte JK na tarde desta sexta-feira (13/11) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Colisão entre três carros na Ponte JK, no sentido Plano Piloto, deixou uma mulher ferida na tarde desta sexta-feira (13/11). Após ser atendida por socorristas, a vítima, que estava em um dos veículos, foi encaminhada para o hospital. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 15h25. 

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Quando a corporação chegou ao local, um dos carros havia saído do local. Para o atendimento, foram utilizadas três viaturas. Depois que os socorristas avaliaram todas as vítimas, a região ficou sob a responsabilidade do Detran-DF, que aguarda a chegada do guincho para retirada dos veículos. O trânsito nas vias só deve ser normalizado após a remoção. Não há informações sobre a causa da batida. 

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*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

Por Manuela Sá**
postado em 13/11/2026 18:52
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