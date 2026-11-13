Colisão entre três carros na Ponte JK deixa uma pessoa ferida

Três carros colidiram na Ponte JK na tarde desta sexta-feira (13/11) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Colisão entre três carros na Ponte JK, no sentido Plano Piloto, deixou uma mulher ferida na tarde desta sexta-feira (13/11). Após ser atendida por socorristas, a vítima, que estava em um dos veículos, foi encaminhada para o hospital. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 15h25.

Leia também: Batida entre dois veículos deixam duas pessoas feridas em Brazlândia

Quando a corporação chegou ao local, um dos carros havia saído do local. Para o atendimento, foram utilizadas três viaturas. Depois que os socorristas avaliaram todas as vítimas, a região ficou sob a responsabilidade do Detran-DF, que aguarda a chegada do guincho para retirada dos veículos. O trânsito nas vias só deve ser normalizado após a remoção. Não há informações sobre a causa da batida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado