InícioCidades DF
Trânsito

Mais de 23 mil motoristas estão sujeito à suspensão do direito de dirigir

O Detran-DF divulgou o levantamento de dados de janeiro a novembro deste ano. Cerca de 70% respondem o processo administrativo de suspensão por infrações envolvendo álcool e direção

Os motoristas serão notificados e terão o prazo de 30 dias, após o lembrete, para entrar com recurso na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Os motoristas serão notificados e terão o prazo de 30 dias, após o lembrete, para entrar com recurso na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou, nesta quinta-feira (12/11), um registro de 23.460 motoristas sujeitos à suspensão do direito de dirigir em 2026. Os dados são de janeiro a novembro deste ano.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Desse total, 16.510 motoristas (70,4%) respondem o processo administrativo de suspensão por infrações envolvendo álcool e direção, seja por dirigir após o consumo de bebida alcoólica ou por se recusar a realizar o teste de etilômetro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além da prática de conduzir embriagado, a lista publicada inclui condutores autuados por outras infrações gravíssimas, como promover rachas, exibir manobras perigosas, dirigir em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% e transpor bloqueio viário policial.

Também há processos por dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos, além de abandonar o local do acidente sem prestar ou providenciar socorro a vítimas. As estatísticas incluem motociclistas autuados por dirigir sem capacete ou fazer malabarismo.

A publicação da aplicação da penalidade ocorre após o esgotamento das possibilidades de defesa no âmbito do Detran-DF. Ainda assim, os motoristas serão notificados e terão o prazo de 30 dias, após o lembrete, para entrar com recurso na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari). 

Caso não seja apresentado recurso no prazo, a penalidade será aplicada após o julgamento definitivo.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 13/11/2026 16:44
x