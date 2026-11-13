Mais de 23 mil motoristas estão sujeito à suspensão do direito de dirigir

Os motoristas serão notificados e terão o prazo de 30 dias, após o lembrete, para entrar com recurso na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou, nesta quinta-feira (12/11), um registro de 23.460 motoristas sujeitos à suspensão do direito de dirigir em 2026. Os dados são de janeiro a novembro deste ano.

Desse total, 16.510 motoristas (70,4%) respondem o processo administrativo de suspensão por infrações envolvendo álcool e direção, seja por dirigir após o consumo de bebida alcoólica ou por se recusar a realizar o teste de etilômetro.

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Além da prática de conduzir embriagado, a lista publicada inclui condutores autuados por outras infrações gravíssimas, como promover rachas, exibir manobras perigosas, dirigir em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% e transpor bloqueio viário policial.

Também há processos por dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos, além de abandonar o local do acidente sem prestar ou providenciar socorro a vítimas. As estatísticas incluem motociclistas autuados por dirigir sem capacete ou fazer malabarismo.

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A publicação da aplicação da penalidade ocorre após o esgotamento das possibilidades de defesa no âmbito do Detran-DF. Ainda assim, os motoristas serão notificados e terão o prazo de 30 dias, após o lembrete, para entrar com recurso na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari).

Caso não seja apresentado recurso no prazo, a penalidade será aplicada após o julgamento definitivo.