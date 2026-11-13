Escola de Saúde Pública abre vagas para cursos técnicos gratuitos

A Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP-DF) divulgou o edital para o preenchimento de 93 vagas remanescentes nos cursos técnicos gratuitos de educação profissional em análises clínicas, radiologia e saúde bucal. As vagas previstas são para o período letivo de 2026 a 2028.
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Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), responsável pela execução do processo seletivo, até 22 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 49 e a seleção será feita em apenas uma etapa, por meio de prova objetiva com 40 questões (20 de língua portuguesa e 20 de matemática).
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Para participar, os candidatos devem ter, pelo menos, 18 anos ou completar essa idade até o dia anterior ao início do Módulo II dos cursos, previsto para 16 de abril de 2027. Também é necessário ter o ensino médio (ou equivalente) completo, sendo permitida a participação daqueles que concluem essa etapa até o último dia de matrícula.
A iniciativa da ESP-DF tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional e preparar novos técnicos para atuar na área da saúde. A formação integra conhecimentos teóricos e práticos no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).