Prêmio JK Correio Braziliense terá apresentação da Orquestra Sinfônica

A música sinfônica terá protagonismo na segunda edição do Prêmio JK Correio Braziliense, que será realizada em 18 de novembro, às 19h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro. Responsável por conduzir a apresentação musical da cerimônia, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS) integra a programação de uma noite dedicada a reconhecer personalidades que contribuem para a construção da identidade e o desenvolvimento da capital federal. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube e cobertura em tempo real nas redes sociais do jornal.

Criado em 2025 o Prêmio JK leva o nome do ex-presidente da República responsável pela construção de Brasília. A iniciativa do Correio Braziliense, jornal que nasceu com a capital, busca valorizar trajetórias de autoridades, artistas, atletas, empresários e representantes de diferentes setores que ajudam a projetar a cidade para o Brasil e para o mundo. A premiação também destaca a contribuição dessas personalidades para a história, a cultura e a transformação social do Distrito Federal.

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Para o maestro Claudio Cohen, a participação da orquestra na cerimônia representa uma oportunidade de reafirmar o papel da instituição na vida cultural da capital. Segundo ele, a presença no evento estabelece uma conexão entre a trajetória do grupo, os ideais modernistas que deram origem a Brasília e a memória do presidente JK.

"Para a orquestra, a participação no Prêmio JK significa relevar a sua identidade como organismo cultural oficial da cidade e a conexão com os ideais modernistas do presidente JK e de Oscar Niemeyer, além de valorizar a trajetória da instituição e sua importância para o desenvolvimento cultural de Brasília", afirma.

Fundada pelo maestro e compositor Claudio Santoro, a orquestra é uma unidade artística da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Com uma temporada que começa em fevereiro e termina em dezembro, o grupo realiza concertos semanais, às quintas-feiras, às 20h, na Sala Martins Pena. As apresentações são gratuitas, com ingressos disponibilizados em dois lotes pela plataforma Sympla. A procura costuma ser alta, e as entradas se esgotam rapidamente.

A gratuidade é um dos pontos que Cohen considera fundamentais para aproximar a música de concerto da população. Para o maestro, oferecer esse tipo de programação, sem cobrança, amplia o acesso a uma produção artística que, historicamente, nem sempre está ao alcance de todos.

"Proporcionar essa música para a população de forma gratuita significa dar acesso universal a um produto cultural de grande elaboração intelectual, escrito pelos maiores gênios da música de todos os tempos, como Bach, Beethoven e Villa-Lobos", explica. Na avaliação dele, a iniciativa também contribui para a formação de público e para o desenvolvimento do pensamento crítico por meio da arte.

A diversidade do repertório é outra característica da orquestra. Embora a música clássica esteja entre os principais pilares da instituição, as apresentações também percorrem diferentes gêneros e referências culturais. Rock sinfônico, samba sinfônico, merengue sinfônico, trilhas de cinema e músicas de jogos eletrônicos fazem parte das temporadas, ao lado de composições clássicas universais.

Cohen relaciona essa variedade à própria formação de Brasília, marcada pela presença de pessoas vindas de diferentes regiões do país e pela influência das representações diplomáticas instaladas na capital. Para ele, a música funciona como uma linguagem capaz de aproximar essas diferentes identidades.

"A música é uma linguagem universal que permite imediata conexão entre os povos. Nesse sentido, nossa orquestra tem a especial missão de conectar as pessoas por meio da linguagem musical", destaca.

Reconhecimento

A proposta de valorizar pessoas que contribuem para a história da cidade também foi destacada por Henrique Filho, conhecido como Reco do Bandolim, produtor cultural e presidente do Clube do Choro de Brasília. Homenageado na primeira edição do Prêmio JK, em 2025, ele considera que a continuidade da iniciativa fortalece o reconhecimento de trajetórias que fazem parte da construção cultural e social da capital.

Para Reco, receber a homenagem foi motivo de alegria e honra, especialmente por representar o reconhecimento de um trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória na música e na produção cultural. "Considero essa iniciativa do Correio Braziliense extremamente importante para Brasília ao reconhecer personalidades que, em diferentes áreas de atuação, contribuem para o desenvolvimento da nossa sociedade. Esse prêmio valoriza essas trajetórias, estimula novos caminhos e preserva a memória de pessoas que ajudam a construir a história da nossa cidade", afirma.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado



