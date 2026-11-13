Comércio do DF dispara 9,7% e mantém forte trajetória de alta nas vendas

O volume de vendas do comércio varejista no Distrito Federal recuou 0,1% em setembro na comparação com o mês anterior. O resultado interrompe a alta apurada em agosto. No mesmo intervalo, o comércio varejista brasileiro registrou leve avanço de 0,2%.
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Na comparação com setembro de 2025, o comércio na capital federal avançou 9,7%, acumulando trajetória positiva desde dezembro de 2023. De janeiro a setembro de 2026, o crescimento acumulado foi de 7,8% frente ao mesmo intervalo de 2025. Nos últimos 12 meses, a variação somou 7,1%. Os dados constam na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE em 13 de novembro de 2026.
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Varejo ampliado e receita nominal
O varejo ampliado no Distrito Federal, que abrange material de construção, veículos, motos, partes e peças, além do atacado de alimentos, bebidas e fumo, subiu 0,7% frente a agosto. Em relação a setembro de 2025, houve crescimento de 9,0%. O acumulado de 2026 apontou expansão de 7,6% ante o mesmo período do ano anterior.
A receita nominal de vendas do varejo do Distrito Federal subiu 1,2% em setembro frente a agosto, na série com ajuste sazonal. Frente a setembro de 2025, na série sem ajuste sazonal, a receita avançou 14,3%.
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Desempenho dos segmentos comerciais
Cinco das oito atividades analisadas pelo IBGE no Distrito Federal registraram alta no volume vendido na comparação com setembro de 2025:
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móveis e eletrodomésticos avançaram 22,3%, em elevação desde janeiro de 2026;
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livros, jornais, revistas e papelaria cresceram 18,2%, sustentando alta desde março de 2026;
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hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo registraram 14,9% de aumento, em alta contínua desde abril de 2025;
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outros artigos de uso pessoal e doméstico subiram 9,3%, com ampliação iniciada em abril de 2025;
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artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos aumentaram 3,3%, em crescimento desde maio de 2025.
Três segmentos apresentaram contração no mesmo período:
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equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação caíram 5,6%, registrando a segunda queda seguida;
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tecidos, vestuário e calçados recuaram 3,1%, marcando a quinta retração consecutiva;
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combustíveis e lubrificantes encolheram 1,8%, em redução contínua desde junho de 2025.
Metodologia da pesquisa
Criada em 1995, a Pesquisa Mensal de Comércio investiga a receita bruta de revenda nas empresas formais com 20 ou mais funcionários, cuja atividade principal seja o varejo. O estudo calcula mensalmente a variação do volume e da receita nominal para o varejo e o varejo ampliado no Brasil e nas unidades federativas. Os relatórios ficam disponíveis no Sidra. A próxima edição da pesquisa, referente a outubro de 2026, tem divulgação prevista para 8 de dezembro de 2026.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.