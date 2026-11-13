PIB do DF alcança R$ 382 bilhões e garante o maior valor per capita do país

Qualificação profissional e o setor de serviços, que inclui educação e saúde, são pilares da economia do Distrito Federal - (crédito: Whisk/Google IA)

O Produto Interno Bruto (PIB) do Distrito Federal foi estimado em R$ 382,2 bilhões, de acordo com os dados apurados pelo Sistema de Contas Regionais (SCR) 2024 do IBGE. Com esse resultado, a capital garantiu o posto de maior economia entre as unidades da Federação da Região Centro-Oeste e alcançou a oitava colocação em todo o país.

Em relação ao ritmo de crescimento, a variação em volume do PIB do Distrito Federal ficou em 2,9% na comparação com 2023. Essa taxa representou a quarta menor variação entre as unidades federativas e permaneceu abaixo do número calculado para o Brasil, que registrou 3,4%.

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O desempenho inferior à média do país gerou reflexos na participação nacional. Entre 2023 e 2024, a economia brasiliense perdeu espaço no cenário brasileiro, com sua fatia recuando de 3,3% para 3,2% do total nacional.

Serviços lideram a economia local

A estrutura econômica do Distrito Federal apresentou forte concentração no setor terciário. Os serviços participaram com 95,4% do valor adicionado bruto local, apoiados especialmente em dois ramos de atividade:

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, com participação de 42,1%;

atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, com representação de 20,4%;

Liderança no PIB per capita

O Distrito Federal manteve-se na primeira posição nacional no rendimento individual, com o maior PIB per capita do país. O indicador atingiu o valor de R$ 128.146,82 por habitante, quantia que é 2,3 vezes maior que a média apurada para o Brasil.

A unidade federativa ocupou o primeiro lugar desse ranking ao longo de toda a série histórica. Contudo, a razão entre o índice per capita brasiliense e a média nacional registrou redução entre 2002 e 2024, caindo de 2,93 para 2,31.

Na análise do período histórico ampliado, a variação em volume do PIB acumulada de 2002 a 2024 somou 81,5% na capital federal. Nesse mesmo intervalo temporal, a taxa de variação média em volume por ano ficou em 2,7%.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.