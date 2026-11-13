Carro com 21 infrações é flagrado com licenciamento falso na Asa Norte

Após apresentar o documento falso, o motorista foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, onde confessou ter comprado pela internet - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagraram, na tarde desta quinta-feira (12), um motorista com o documento de licenciamento do veículo falso, comprado pela internet, na Asa Norte. Segundo o órgão, o carro do condutor ainda acumula 21 infrações de trânsito e débitos superiores a R$ 14 mil.

O caso ocorreu durante um patrulhamento de rotina na região onde, durante a abordagem, o motorista apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e), em meio digital, referente ao ano de 2026. No entanto, os agentes consultaram o sistema e constataram que o último licenciamento do veículo ocorreu em 2024.

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Os agentes do Detran-DF também confirmaram que, dentre as infrações, a maior parte é por excesso de velocidade. Também foram constatadas duas autuações por recusa do teste do etilômetro e um por dirigir sob a influência de álcool.

Após apresentar o documento falso, o motorista foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia.

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De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), falsificar ou adulterar documento de identificação do veículo é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. A prática também pode configurar crime, conforme o art. 304 do Código Penal.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado