InícioCidades DF
Crimes

Tudo caseiro: de armas a drogas, esquemas desmantelados pela PM

Ocorrências, na sexta (13/11) à noite, em São Sebastião e em Taguatinga, levam à prisão de quatro homens e à apreensão de drogas e armas

Tudo caseiro: ocorrências com arma e drogas - (crédito: Soinp/ Divulgacao)
Tudo caseiro: ocorrências com arma e drogas - (crédito: Soinp/ Divulgacao)

Quatro prisões em duas áreas do DF tiveram motivações por crimes caseiros. A partir de patrulhamento, na Qd. 8 de área rural em São Sebastião, na noite de sexta (13/11), policiais chegaram a laboratório de drogas, com expressiva quantidade de entorpecentes. Dois homens ligados ao esquema foram levados para a 30ª DP, depois que os policiais identificaram o uso de quatro prensas hidráulicas, balanças de precisão, porções de cocaína e maconha, embalagens, fitas adesivas, liquidificadores e outros indicativos de comércio. No local, havia ainda uma planta de cannabis.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No começo da ação, já em frente à casa, a guarnição tinha visto três tabletes brancos (identificados com logomarca de golfinho, comum ao chamariz de venda de drogas) no interior de um veículo parado em frente à residência. Sacos plásticos em formato de tabletes também estavam no interior da casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na QNG 8, em Taguatinga, na mesma noite, dois homens foram presos por fabricação artesanal e posse ilegal de arma de fogo. Uma denúncia anônima impulsionou o trabalho da polícia. Na ação, foi apreendida uma espingarda calibre 28 gauge e outra arma artesanal ainda em processo de fabricação. A 21ª DP foi destacada para a adoção de providências legais.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 29 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 14/11/2026 09:17
x