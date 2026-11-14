Tudo caseiro: de armas a drogas, esquemas desmantelados pela PM

Quatro prisões em duas áreas do DF tiveram motivações por crimes caseiros. A partir de patrulhamento, na Qd. 8 de área rural em São Sebastião, na noite de sexta (13/11), policiais chegaram a laboratório de drogas, com expressiva quantidade de entorpecentes. Dois homens ligados ao esquema foram levados para a 30ª DP, depois que os policiais identificaram o uso de quatro prensas hidráulicas, balanças de precisão, porções de cocaína e maconha, embalagens, fitas adesivas, liquidificadores e outros indicativos de comércio. No local, havia ainda uma planta de cannabis.

No começo da ação, já em frente à casa, a guarnição tinha visto três tabletes brancos (identificados com logomarca de golfinho, comum ao chamariz de venda de drogas) no interior de um veículo parado em frente à residência. Sacos plásticos em formato de tabletes também estavam no interior da casa.

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Na QNG 8, em Taguatinga, na mesma noite, dois homens foram presos por fabricação artesanal e posse ilegal de arma de fogo. Uma denúncia anônima impulsionou o trabalho da polícia. Na ação, foi apreendida uma espingarda calibre 28 gauge e outra arma artesanal ainda em processo de fabricação. A 21ª DP foi destacada para a adoção de providências legais.