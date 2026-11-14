Mulher denuncia visitas insistentes de homem ao trabalho no Gama

Policiais militares do 9º Batalhão foram acionados, neste sábado (14/11), para uma ocorrência de possível perseguição no Gama. A vítima, uma mulher de 23 anos, acionou a PMDF após um homem, de 28 anos, conhecido do ambiente de trabalho da vítima, comparecer ao local. Os militares conduziram ambos à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para que os fatos fossem apurados.

Segundo informações coletadas nos depoimentos, o homem teria comparecido ao estabelecimento para comprar um celular. A mulher, no entanto, teria informado que o homem vinha comparecendo reiteradamente à loja com diferentes justificativas para permanecer no local, o que lhe causava medo, e já havia registrado uma ocorrência anterior contra o homem em razão das sucessivas tentativas de contato indesejado.

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Após os procedimentos legais, ambos foram liberados, o homem mediante a um Termo de Compromisso.