Festa termina com apreensão de drogas e arma no Recanto das Emas

PMDF apreendeu uma arma de fogo, munições, drogas e um simulacro em uma festa no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma festa no Núcleo Rural Vargem da Bênção, no Recanto das Emas, terminou com a apreensão de uma arma de fogo, munições, drogas e um simulacro, na madrugada deste sábado (14/11), após uma ação da Polícia Militar (PMDF). Segundo a corporação, frequentadores da região informaram sobre um possível disparo de arma de fogo durante o evento e acionaram os militares.

No local, os policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 47) fizeram abordagens e buscas pessoais aos frequentadores, mas nenhum material ilícito foi encontrado com os indivíduos. Em mesas nas áreas comuns da chácara, os militares apreenderam dois papelotes de substância semelhante à cocaína, duas porções de substância semelhante à maconha, cinco frascos de substância conhecida como lança-perfume, um papelote de substância semelhante a dry e uma porção de substância semelhante à ice.

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Durante as buscas em uma área gramada, a PMDF localizou uma pistola Taurus calibre .380, um carregador com 14 munições intactas e um simulacro de arma de fogo.

Apesar das buscas feitas na propriedade e nos veículos estacionados no local, não foi possível identificar os responsáveis pelos materiais apreendidos, por isso, os frequentadores da festa foram liberados.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para as providências cabíveis.

