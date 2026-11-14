Justiça do DF condena torcedores que mataram vascaíno dentro de ônibus

Três homens acusados de participar do assassinato do torcedor vascaíno Eumar Lopes Vaz, de 34 anos, foram condenados pelo Tribunal do Júri de Samambaia a penas que chegam a quase 23 anos de prisão. Anderson Rodrigues Correia recebeu pena de 20 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão; Gustavo Henrique Ferreira de Lima foi condenado a 22 anos, 10 meses e 7 dias; e Vitor Hugo Alves Pereira deverá cumprir 21 anos, 5 meses e 22 dias, além do pagamento de 10 dias-multa. As penas foram estabelecidas individualmente, levando em consideração a participação de cada condenado e as circunstâncias do crime.

De acordo com a sentença dessa sexta-feira (13/1), o trio foi considerado culpado pelo homicídio qualificado de Eumar e por corrupção de menores, em duas ocorrências. O crime de corrupção de menores ocorre quando um adulto envolve adolescentes na prática de infrações penais. No caso de Vitor, os jurados também reconheceram que ele furtou a corrente que pertencia à vítima, depois das agressões que resultaram na morte do torcedor.

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A primeira pena foi destinada para Anderson, onde o juiz destacou que o assassinato foi cometido enquanto ele estava em liberdade provisória, concedida em junho de 2025, apenas alguns meses antes do homicídio, ocorrido em setembro do mesmo ano. Na avaliação do magistrado, cometer um novo crime enquanto respondia a outro processo em liberdade demonstra maior gravidade na conduta.

No caso de Gustavo, a pena foi a mais alta entre os três. Além das circunstâncias reconhecidas pelos jurados, como a motivação fútil e o uso de meio cruel, o magistrado considerou a liderança dele na prática criminosa como agravante. Durante o julgamento, também chamou a atenção do tribunal a naturalização da violência dita por ele entre torcedores de times rivais.

Na sentença, o juiz destacou que foi declarado, diante das pessoas presentes no plenário, que integrantes de torcidas adversárias são tratados como inimigos e obrigados a seguir regras impostas por grupos criminosos, como retirar a camisa do time que vestem, sob ameaça de agressão ou morte.

Já Vitor recebeu condenação também pelo furto da corrente da vítima. Conforme a decisão, a subtração ocorreu depois das agressões relacionadas ao homicídio, em uma ação considerada independente do assassinato. Por isso, a pena pelo furto foi somada às demais condenações.

Ao justificar a manutenção das prisões, o Tribunal do Júri ressaltou a gravidade da violência praticada dentro do transporte coletivo. Segundo a sentença, "a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, especialmente em face da gravidade concreta da ação coletiva, praticada em transporte público, contra vítima acuada e em expressiva inferioridade numérica".

Os três condenados permanecerão presos e não poderão recorrer em liberdade. O magistrado também determinou o início da execução provisória das penas, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que as condenações determinadas pelo Tribunal do Júri podem começar a ser cumpridas imediatamente, independentemente do tamanho da pena aplicada.

Relembre o caso

Eumar Lopes Vaz, conhecido como Dark, tinha 34 anos e era torcedor do Vasco. Ele foi assassinado em 21 de setembro de 2025, após uma partida entre Flamengo e Vasco, que terminou empatada em 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Naquele dia, Eumar havia acompanhado o jogo com amigos na sede da torcida organizada Força Jovem do Vasco, no Guará.

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Na volta para casa, embarcou em um ônibus com destino a Samambaia e, depois, pegou outro coletivo, da linha 812.1, em direção ao Recanto das Emas. O destino final seria a casa dele, no Riacho Fundo. Durante o trajeto, porém, foi abordado por torcedores do Flamengo, que tentaram obrigá-lo a retirar a camisa do Vasco.

Diante da recusa, o grupo iniciou as agressões. Eumar foi espancado com socos, chutes e golpes de pedaços de madeira. Ele também foi esfaqueado duas vezes, atingido no peito e no braço. A violência ocorreu dentro do ônibus, diante de passageiros e dos funcionários do coletivo, que não conseguiram impedir o ataque.

Após as agressões, os envolvidos desceram do veículo e fugiram. Eumar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde passou por cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte provocou comoção entre familiares e integrantes da torcida organizada. Eumar deixou um filho pequeno. Durante o julgamento, familiares relataram que ainda enfrentam consequências psicológicas da perda, com necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico.