Ação de educação para o trânsito do Detran-DF - (crédito: Divulgação)

Átila Lustosa*

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lança nesta terça-feira (17), às 10h, o projeto Educação Itinerante. O lançamento será no Estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, próximo ao Parque Ana Lídia.

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Executado por meio da Diretoria de Educação de Trânsito, o projeto vai integrar as ações educativas permanentes do Detran-DF. A proposta é levar a educação para o trânsito para perto da população, estimulando a mobilidade responsável.

A iniciativa vai ampliar o alcance da educação para o trânsito em todas as regiões administrativas do DF, democratizando o acesso e consolidando a cultura de paz nas vias.

Segundo o diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini, o novo projeto amplia o alcance da educação para o trânsito e ajuda a salvar vidas.

“Esse novo projeto amplia o alcance da educação para o trânsito em todas as regiões administrativas do DF, democratizando o acesso da população e consolidando a cultura de paz para salvar vidas nas vias”, ressaltou Bellini.

O Educação Itinerante busca contribuir para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à construção de um trânsito mais seguro, humano e cidadão para toda a população do DF.

*Com informações do Detran-DF

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado