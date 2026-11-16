Contêiner de lixo incendiado na Praça da Bíblia, no P Norte, em Ceilândia, na madrugada desta segunda-feira (16) - (crédito: Foto: Reprodução / Cedida por Chef Karl Max)

Átila Lustosa*

Três contêineres de lixo foram incendiados na madrugada desta segunda-feira (16/11), na Praça da Bíblia, no P Norte, em Ceilândia. Os equipamentos eram usados por empresários da região para o descarte correto de resíduos e para manter a praça limpa e organizada.

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O caso foi denunciado pelo empreendedor e líder comunitário Karl Max Enock Ramos da Silva, conhecido como chef Karl Max. Ele divulgou, nas redes sociais, um vídeo gravado por volta das 2h50, que mostra um dos contêineres em chamas. O vídeo foi enviado a ele pelo educador Samuel Paulo. Veja:

Segundo Karl Max, os três contêineres foram uma conquista após anos de luta para manter o espaço limpo e organizado. “É com profunda tristeza e indignação que venho denunciar mais um ato de vandalismo contra o patrimônio que serve à nossa comunidade. Nesta madrugada, alguém simplesmente ateou fogo nos nossos contêineres”, disse.

Com a destruição, os empreendedores ficaram sem um local adequado para depositar os resíduos produzidos na praça. “Esses contêineres não prejudicavam ninguém. Pelo contrário, serviam à coletividade, à limpeza urbana e ao meio ambiente. Agora, os empreendedores ficaram sem um local adequado para depositar seus resíduos”, afirmou.

Até o momento, não foi registrado boletim de ocorrência. A dúvida é se o registro cabe à comunidade ou ao Estado, por se tratar de patrimônio público. Karl Max informou que a praça possui câmeras de segurança e que aguarda resposta para verificar se as imagens alcançaram o local do incêndio. Ninguém procurou o líder comunitário para dizer se presenciou o ocorrido.

“Faço aqui um apelo à Administração de Ceilândia, ao Governo do Distrito Federal, à Polícia Militar, ao batalhão responsável pelo policiamento da região e à 19ª Delegacia de Polícia para que esse episódio seja investigado. Queremos que os responsáveis sejam identificados e punidos com todo o rigor da lei”, disse.

A reportagem entrou em contato com a Administração Regional de Ceilândia, a Polícia Militar do DF, a 19ª Delegacia de Polícia e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para saber se houve registro de ocorrência e se os contêineres serão substituídos, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.