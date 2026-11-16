O DF Social atende cerca de 70 mil famílias por mês e serve para complementar a renda - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

As 2.252 famílias recém-incluídas no DF Social têm até as 18h de 23 de novembro para abrir uma conta social no Banco de Brasília (BRB). Sem esse passo, elas não recebem o próximo depósito do benefício, que é de R$ 150 por mês. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), responsável pela seleção, avisa que quem perder o prazo terá de esperar uma nova rodada de inclusões.

A abertura é feita no celular, pelo aplicativo BRB Mobile. Não se trata de uma conta-corrente comum, e sim de uma conta social, específica para o programa. O banco divulgou um vídeo com o passo a passo no YouTube.

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Como saber se fui selecionado

Para saber se está na lista, o responsável familiar deve:

acessar o site GDF Social (gdfsocial.brb.com.br);

clicar em "Consulta DF Social";

informar o CPF e a data de nascimento do responsável familiar, como aparecem no Cadastro Único.

A tela mostra na hora se a família está entre as contempladas.

Quem tem direito

O DF Social atende cerca de 70 mil famílias por mês e serve para complementar a renda. Pode receber quem tem renda por pessoa de até meio salário mínimo, entre outros critérios. Não é preciso pedir o benefício em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A concessão é automática para quem tem o Cadastro Único atualizado e se enquadra nas regras.

Como o número de vagas depende do orçamento, novas famílias só entram quando outras deixam o programa. O BRB deposita o valor até o quinto dia útil de cada mês.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Giselle Ferreira, o programa é um "benefício fundamental para complementar o orçamento das famílias que mais precisam”.

Com informações da Agência Brasília

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso