BRB entra na Justiça contra sete ex-administradores por prejuízos com Master

O Banco de Brasília (BRB) entrou com uma ação de responsabilidade civil na Justiça contra sete ex-administradores da instituição, em busca do ressarcimento dos prejuízos relacionados a operações de crédito realizadas com o Banco Master. A ação foi autorizada pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, em 24 de agosto.

Os réus da ação são: o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa; a ex-diretora executiva do BRB, Cristiane Maria Lima Bukowitz; o ex-diretor de Finanças e da Controladoria do BRB, Dario Oswaldo Garcia Júnior; ex-diretora Executiva de Controles e Riscos do BRB, Luana de Andrade Ribeiro; o ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB, Diogo Ilário de Araújo Oliveira; ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB, José Maria Correa Dias Junior; e Marcelo Talarico, ex-membro do Conselho de Administração da Companhia.

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A ação também envolve seis empresas — Allora S.A., Lenore S.A., Stanza S.A., Domani S.A., Chesapeake S.A. e Milano S.A. — às quais estão vinculados seis imóveis localizados em empreendimentos de São Paulo e do Distrito Federal. Segundo elementos da investigação da Polícia Federal citados no processo, os imóveis, formalmente registrados em nome dessas empresas, teriam sido destinados a um ex-administrador da companhia e a familiares dele como vantagem indevida no contexto das operações com o Banco Master.

Na ação, o BRB requer a responsabilização civil dos ex-administradores por atos praticados no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no sistema financeiro. Além de pedir a reparação dos danos patrimoniais alegados, a companhia solicitou à Justiça, em caráter liminar, o bloqueio dos bens dos ex-administradores envolvidos e a indisponibilidade dos seis imóveis.

Com a medida, a instituição financeira informou que busca recompor seu patrimônio e resguardar os interesses de seus acionistas. A ação, segundo o BRB, foi fundamentada em apurações conduzidas pelo próprio banco, além de documentos e informações encaminhadas às autoridades competentes.

Na tentativa de reforçar o compromisso com confiança do mercado e dos acionistas do BRB, a atual administração informou que substituiu integralmente a Diretoria Executiva da instituição, revisou estruturas e processos de controle, fortaleceu os mecanismos de governança e conformidade e implementou medidas para ampliar a supervisão e a gestão de riscos.

De acordo com o BRB, a ação judicial têm carater independentes dos processos em curso na esfera criminal, administrativa e de controle, e que o “ajuizamento não implica juízo antecipado sobre a responsabilidade dos demandados, a ser apurada no curso do processo judicial, com observância do contraditório e da ampla defesa”.

Além disso, a instituição afirmou que o processo integra um conjunto de iniciativas voltadas à apuração dos fatos, à responsabilização dos envolvidos e à recuperação de recursos para o patrimônio do banco.

Leia a nota na íntegra:

O BRB – Banco de Brasília S.A. (“BRB” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, na Resolução CVM nº 44/2021 e no Anexo I da Resolução CVM nº 80/2022, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 10 de novembro de 2026, ajuizou ação social de responsabilidade civil, com fundamento nos arts. 158 e 159 da Lei nº 6.404/1976, em face dos ex-administradores Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Dario Oswaldo Garcia Júnior, Luana de Andrade Ribeiro, Cristiane Maria Lima Bukowitz, Diogo Ilário de Araújo Oliveira, José Maria Correa Dias Junior e Marcelo de Carvalho Talarico.

O ajuizamento da ação foi autorizado pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 2026 e tem por objeto a apuração de responsabilidades e a reparação de danos patrimoniais alegados pela Companhia em decorrência de operações de aquisição de carteiras de crédito realizadas junto ao Banco Master S.A. e a sociedades a ele relacionadas, no exercício de 2025, conforme informações anteriormente divulgadas ao mercado.

A extensão dos danos patrimoniais e os valores eventualmente devidos a título de ressarcimento serão apurados em fase processual própria, nos termos da legislação aplicável. À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para fins processuais, não representando quantificação definitiva dos danos alegados ou estimativa do montante de eventual ressarcimento.

A demanda também contempla as pessoas jurídicas Allora S.A., Lenore S.A., Stanza S.A., Domani S.A., Chesapeake S.A. e Milano S.A., em relação às quais foram formulados pedidos de natureza patrimonial, nos limites e fundamentos constantes da petição inicial. Segundo elementos da investigação conduzida pela Polícia Federal, referidos na ação, seis imóveis, localizados nos empreendimentos Heritage, Arbórea Itaim, One Sixty Cyrela by Yoo e Casa Lafer, em São Paulo/SP, e nos Residenciais Ennius Muniz e Valle dos Ipês, em Brasília/DF, de titularidade formal das referidas pessoas jurídicas, teriam sido destinados a ex-administrador da Companhia e seus familiares como vantagem indevida no contexto das operações com o Banco Master S.A.

Na referida ação, além da reparação dos danos patrimoniais alegados, a Companhia requereu, em caráter liminar, a indisponibilidade de bens dos ex-administradores demandados e dos seis imóveis mencionados, conforme os limites e fundamentos dos pedidos formulados.

O BRB ressalta que a ação possui natureza cível e tramitação independente dos procedimentos em curso nas esferas criminal, administrativa e de controle, aos quais continuará a prestar a colaboração que lhe for solicitada, e que o ajuizamento não implica juízo antecipado sobre a responsabilidade dos demandados, a ser apurada no curso do processo judicial, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos relevantes do processo, nos termos da regulamentação aplicável.

