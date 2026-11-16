Os blindados serão usados em operações de alta complexidade - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apresentou quatro novos blindados de transporte de tropa para operações especiais. Eles vão para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e devem reforçar o combate ao crime organizado. O primeiro começa a rodar daqui a uma semana.

Os veículos foram fabricados pela empresa canadense Roshel e levam até 10 policiais cada. A principal novidade é a proteção. A blindagem do carro é de nível 4, e resiste a disparos de alta energia e a explosões de bombas e minas. De acordo com o GDF, a PMDF nunca tinha recebido um veículo com esse nível de blindagem.

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O comandante do Bope, tenente-coronel Zairo Junio, explicou que os blindados serão usados em operações de alta complexidade, como missões de busca, captura e enfrentamento ao crime. Segundo ele, a blindagem reforçada garante a proteção "tanto da população quanto dos nossos policiais".

Com informações da Agência Brasília

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso