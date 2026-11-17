As vagas com melhor remuneração ficam no Cruzeiro Novo, em Taguatinga Norte e em Taguatinga Sul - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Quem procura emprego no Distrito Federal tem a oferta de 641 vagas em diversas áreas nesta terça-feira (17/11). As oportunidades estão nas agências do trabalhador, e os maiores salários chegam a R$ 3 mil mais benefícios. Alguns dos cargos são de empregado doméstico arrumador, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel e técnico de manutenção elétrica de máquina.

As vagas com melhor remuneração ficam no Cruzeiro Novo, em Taguatinga Norte e em Taguatinga Sul. A função de operador de caixa tem o maior número de vagas: 131, com salário de até R$ 1,7 mil, mais benefícios.

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Para concorrer, o interessado deve cadastrar o currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou ir pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas podem ser verificadas aqui.

Mesmo quem não se interessar pelas vagas do dia pode se cadastrar. O cadastro vale para oportunidades futuras, porque o sistema cruza o perfil dos candidatos com o que os empregadores buscam.

Os empresários que quiserem oferecer vagas podem se cadastrar presencialmente, por e-mail ou pelo Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).