Um homem de 42 anos morreu, na tarde desta terça-feira (17/11), após receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um poste de energia em São Sebastião, próximo ao Viveiro Ponto Verde.

Veja o vídeo:

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Segundo informações da Polícia Civil (PCDF) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) que atenderam à ocorrência, o eletricista recebeu um choque elétrico e caiu de uma altura de 15 metros. O CBMDF foi acionado para a ocorrência por volta das 12h47.

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A corporação informou que, quando chegaram no local, o trabalhador estava caído no solo, sem apresentar sinais vitais. Com a morte confirmada, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada.

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Segundo o delegado Ronney Matsui, da 30ª DP (São Sebastião), um inquérito será instaurado e a perícia vai analisar o local para identificar as circunstâncias da morte.

A concessionária de energia Neoenergia emitiu uma nota de pesar sobre a morte do funcionário terceirizado. “A Neoenergia lamenta profundamente o acidente envolvendo um eletricista de uma empresa que presta serviços para a distribuidora, ocorrido durante a execução de suas atividades em São Sebastião”.

A empresa também afirmou que “as causas do acidente estão sendo apuradas”. Na nota, a Neoenergia diz que está prestando todo apoio à empresa contratada e acompanhando a situação.