"Ela era muito trabalhadora", contou a irmã, Maria Alves, ao Correio - (crédito: Material cedido ao Correio)

Familiares e amigos se reuniram nesta terça-feira (17/11) para se despedir de Maria Dilma, de 45 anos, vítima de feminicídio em Santa Maria. O velório foi realizado na Capela 2 do Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso. A mulher foi morta a facadas dentro de casa, no domingo último domingo (15/11). O companheiro dela foi preso após fugir do local.

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O crime ocorreu por volta das 16h30, na QR 206, Conjunto B, Lote 6. Policiais militares foram acionados e encontraram Maria Dilma caída no chão, com ferimentos e grande quantidade de sangue nas roupas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) compareceu ao endereço e constatou a morte.

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Depois de atacar a companheira, Leandro da Silva Rosa, fugiu em um Renault Clio. Com informações de testemunhas sobre as características do suspeito e do veículo, policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizaram o automóvel na altura da QS 104, em Samambaia Sul. O homem foi preso e levado à 26ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por feminicídio consumado.

A Polícia Civil identificou registros anteriores em nome do investigado por porte de drogas, roubo, descumprimento das condições de benefício de saída temporária e ameaça. Durante o interrogatório, Leandro também confirmou já ter sido preso por assalto.

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Maria Dilma não tinha filhos. Segundo a irmã, ela foi se afastando dos familiares depois que começou o relacionamento com Leandro. Apesar das tentativas de aproximação e dos alertas sobre a situação vivida pela mulher, a família não conseguiu convencê-la a romper definitivamente com o companheiro. Os parentes também denunciam exploração financeira durante o relacionamento.