O veículo recuperado foi apreendido e encaminhado à delegacia da área - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um carro com sinais identificadores adulterados foi apreendido, na Rua 10 de Vicente Pires. A ação foi conduzida pelo Grupamento Tático Operacional (Gtop) do 17º BPM, em operação conjunta com o 26º BPM e apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar (PMDF).

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A operação teve início a tarde desta segunda-feira (16/11), após a abordagem de um Fiat Mobi com características idênticas realizada pelo 26º BPM na região de Santa Maria. Com base nas informações levantadas, as equipes monitoraram a região e localizaram o veículo suspeito estacionado nas proximidades de uma oficina mecânica.

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Durante a vistoria, os policiais constataram que o automóvel circulava com placas clonadas. A irregularidade foi confirmada após consulta ao número do chassi, que revelou o emplacamento original verdadeiro. O veículo recuperado foi apreendido e encaminhado à delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada para a adoção das providências legais cabíveis.