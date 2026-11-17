O homem acumulava passagens por arrombamentos a comércios e escolas, além do furto de cabos de energia - (crédito: Caio Gomez)

Um foragido da Justiça com mais de 14 registros policiais por furtos e roubos foi preso pela Polícia Militar (PMDF), na SQN 911, na Asa Norte. Considerado um dos principais alvos das forças de segurança na região, o homem possuía dois mandados de prisão em aberto e acumulava passagens por arrombamentos a comércios e escolas, além do furto de cabos de energia.

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A prisão foi realizada, na noite desta segunda-feira (16/11), por equipes do 3º BPM (Gtop 23) durante patrulhamento preventivo. Os policiais avistaram um grupo de três pessoas na quadra e, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu a pé. Durante a perseguição, ele descartou uma faca e uma mochila contendo outra arma branca, um alicate, uma chave de fenda, uma máscara e cabos de cobre.

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Os militares alcançaram e contiveram o fugitivo. Na consulta aos sistemas de segurança, além das ordens judiciais em aberto, foi confirmada a extensa ficha criminal por crimes patrimoniais e porte de arma branca.

Logo após ser detido, o homem alegou mal-estar e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Depois de receber alta médica, ele foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte) para o cumprimento dos mandados de prisão e o registro da ocorrência.