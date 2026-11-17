Todo o material ilícito foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Três homens foram presos por tráfico de drogas, na Quadra 203 de Águas Claras. A operação foi conduzida por equipes do 17º BPM (Gtop 37), com o apoio tático do Águia 37, da Polícia Militar (PMDF). O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira (16/11), durante patrulhamento, quando os policiais interceptaram um VW Polo branco que saía da garagem de um edifício residencial. O veículo era monitorado por informações de inteligência levantadas pelas equipes.

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Na revista ao carro, os policiais encontraram dezenas de porções de maconha do tipo dry no porta-luvas — 34 unidades pequenas, uma média e uma maior, todas embaladas para venda —, além de uma balança de precisão. Um dos ocupantes assumiu a propriedade dos entorpecentes.

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Os três suspeitos, o veículo apreendido e todo o material ilícito foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para o registro da ocorrência e demais providências legais.