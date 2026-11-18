O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, comentou sobre a realização da segunda edição do Prêmio JK, que acontece na Sala Martins Pena do Teatro Nacional nesta quarta-feira (18/11). Segundo Machado, a premiação joga luz no importante trabalho que pessoas da cidade desempenham em diversas áreas.

"Nós mostramos algumas pessoas que são notícias e outras que trabalham nos bastidores, mas que são extremamente importantes para o crescimento da cidade", disse.

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O evento recebeu autoridades convidadas e outras personalidades da capital. "As expectativas são as melhores possíveis. Pelo número de pessoas, pela relevância dos agraciados e das pessoas que estão aqui prestigiando", afirmou.

Palco da premiação, a sala Martins Pena do Teatro Nacional — reinaugurada em 2024, após ser reformada — também foi elogiada pelo presidente do jornal. "É uma festa muito importante e muito bonita. Ainda mais sendo celebrada nesse espaço muito bonito. Eu estou muito satisfeito", ressaltou Guilherme Machado.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.

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