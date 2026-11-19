O reconhecimento, segundo os empresários, representa a valorização de quase uma década de trabalho na capital federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A notícia de que seriam homenageados no Prêmio JK Correio Braziliense foi recebida com surpresa por João Gabriel Amaral e Alba Amaral, do Café e um Chêro, nesta quarta-feira (18/11).

Ao receberem a mensagem informando sobre a premiação, os empresários chegaram a desconfiar da informação. “A princípio, nós rimos e falamos: ‘Vocês estão de brincadeira? Tá de brincadeira, né?’”, contou João Gabriel.

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O reconhecimento, segundo os empresários, representa a valorização de quase uma década de trabalho na capital federal. Depois da surpresa inicial, veio a alegria pela homenagem, que também serviu como incentivo para continuar investindo no negócio.

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“Isso nos motiva a caminhar e colocar mais energia no nosso negócio, para a gente fazer melhor para os brasileiros e também para os que vão nos visitar”, afirmou João Gabriel.

A história da família começou longe de Brasília. Vindos do Maranhão, mãe e filho construíram na capital uma trajetória no ramo gastronômico, apostando na simplicidade e na valorização da culinária nordestina.

Para Alba, a proposta do estabelecimento sempre foi fazer com que os clientes se sentissem em casa. “A gente queria que o nosso negócio fosse o quintal da casa das pessoas. Da mesma forma que a gente leva isso para dentro da nossa casa, queremos que os nossos clientes se sintam assim”, explicou.

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A homenagem no Prêmio JK foi celebrada como um reconhecimento não apenas dos empresários, mas também dos colaboradores e dos clientes que acompanharam a trajetória do estabelecimento.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.



Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.