Por Arthur Dias*

André Kubitscheck, deputado distrital recém-eleito e bisneto do ex-presidente Juscelino Kubitscheck comparaceu, nesta quarta-feira (18), ao Prêmio JK do Correio Braziliense no Teatro Nacional. O deputado ressaltou a importância de manter vivo o legado daqueles que fizeram parte da construção da capital e de quem atualmente segue mantendo essa memória viva. A noite de honraria segue em sua segunda edição e reúne personalidades que contribuíram no passado e contribuem no presente para a história de Brasília.

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O prêmio criado pelo Correio Braziliense em 2025 leva em seu nome uma homenagem ao ex-presidente e fundador de Brasília, Juscelino Kubitscheck. Para André, é muito importante resgatar o protagonismo de quem, no passado, teve papel crucial para a fundação de Brasília. “É muito importante a gente resgatar um protagonismo do nosso passado. JK foi o nosso fundador, a pessoa que idealizou Brasília, que em menos de mil dias construiu a mais nova capital do mundo”. “A consolidação de Brasília foi um instrumento que desencadeou esse novo ciclo de progresso no Brasil. Então, é muito importante levar e resgatar essa história”, acrescenta.

O parlamentar ressalta, ainda, a importância do olhar atual para capital e o seu potencial e reforça o papel do prêmio na valorização dessa fase: “Quanto ao presente, eu vejo que esse prêmio valoriza protagonistas do presente, nos tempos atuais: educadores, empresários, diversas pessoas do setor público, em diversos segmentos, diversas categorias, que contribuem também, pelo trabalho, para a consolidação da nossa capital, acho muito importante a gente valorizar as pessoas que ajudam a erguer e trabalham pelo futuro da nossa capital”.

A iniciativa, para André, mantém vivo o jornalismo transparente da instituição: “Eu vejo o papel do Correio Braziliense: é um jornalismo muito importante, um jornalismo coerente, transparente, que realmente abrange as pautas do nosso Distrito Federal”.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti