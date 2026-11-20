Ao todo, a PMDF apreendeu 26 tabletes de cocaína e 48 tabletes de skunk; quantidade avaliada em R$ 1 milhão - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Vinte e seis tabletes de cocaína e quarenta e oito o tabletes de skunk, avaliados em R$ 1 milhão foram apreendidos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na última quinta-feira (19/11), em posse de um homem. O suspeito foi preso na EQNP 11/15, em Ceilândia, e teve o veículo, utilizado para transportar os entorpecentes, confiscado pelos policiais.

Segundo a corporação, o indivíduo é reincidente e já havia sido preso há duas semanas por uma ocorrência de tráfico de drogas, no Riacho Fundo. Na primeira prisão, ele chegou a tentar empreender fuga ao notar a aproximação dos policiais, mas foi capturado com porções de drogas, além de R$ 3.304 em dinheiro, sendo encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

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Desta vez, o homem foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Ainda de acordo com a PMDF, a operação foi realizada pelas equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 30 e GTOP 48), junto aos policiais em formação no XX Curso de Táticas Operacionais (CTOP).