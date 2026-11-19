Os pés de maconha tinham entre 2,5m e 3m de altura - (crédito: Divulgação/PMDF)

Policiais militares do 15º Batalhão apreenderam cinco pés de maconha que chamavam atenção em uma residência no Setor Santa Luzia, na Estrutural. Nada de mudinhas discretas: os exemplares passavam dos dois metros e meio de altura. A equipe fazia patrulhamento na região quando foi abordada por transeuntes. Os relatos apontavam um cheiro forte característico de entorpecente vindo de um imóvel e a presença de uma planta semelhante à maconha visível acima do muro.

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Com as informações, os PMs foram até o endereço indicado e confirmaram o odor do lado de fora, além de avistarem a vegetação despontando sobre a mureta. Diante do flagrante, os militares entraram no imóvel, que estava com o portão de madeira entreaberto. Na frente da casa, encontraram uma planta de cerca de 2,5 metros de altura. Nos fundos do terreno, o tamanho impressionou ainda mais: havia outros quatro pés medindo entre 2,5 e 3 metros.

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Todo o material foi recolhido e levado para a delegacia da área para as providências legais. Apesar do porte da lavoura caseira, ninguém foi preso.