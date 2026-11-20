A capital está sob aviso laranja de tempestade neste feriado (20/11) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Pancadas de chuvas isoladas e forte ventania estão previstas no Plano Piloto e em todo o Distrito Federal (DF) neste feriado (20/11), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A condição deve se estender para o final de semana e cessar apenas na próxima terça-feira (24/11). Segundo dados do Instituo Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima para a capital deve chegar até 30ºC nesta sexta.

De acordo com a meterologista do instituto, Larissa Campos, o DF está sob aviso de alerta laranja para hoje; condição que pode ocasionar ventanias entre 61km a 99km/h, e chuvas de até 60mm por horas. A especialista explica que a previsão de tempestade está relacionada à "massa de ar quente e úmida na porção central do país, que ocasiona em preciptações mais intensas", esclarece Campos.

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Para o sábado (21/11), as chuvas devem vir acompanhadas de trovoadas, no período da manhã e à tarde. Enquanto no domingo (22/11), a possibilidade é de que as preciptações sejam mais isoladas e leves ao longo do dia.