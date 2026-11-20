Hoje, 20 de novembro, é definido no Brasil como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, declarado feriado nacional pela Lei nº 14.759, em 2023. A data é marcada pela morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola morto em 1695, símbolo da resistência negra à escravidão no Brasil. Com uma representação que atravessa séculos, sua luta é instrumento de reflexão e movimento até a atualidade.
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A partir dessa memória e de tantas outras é que surgiu o Festival Negritude em Movimento, na administração regional de Sobradinho II. Em sua 2ª edição, amanhã, a partir das 10h, o evento promove o encontro entre diversas manifestações culturais afro-brasileiras com uma narrativa de comemoração da história e das conquistas das pessoas negras no Brasil.
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Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal, o projeto reúne apresentações de grandes nomes que impulsionam a cultura na cena artística da cidade: Mestra Martinha do Coco, Tributo aos Heróis Negros, do Grupo Azulim, Mulheres Batuqueiras, Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho e batalha de breaking com Machine Breakers. Além disso, conta com roda de capoeira, desfile de beleza negra, roda de samba, feira de empreendedorismo, exposições de arte e atividades para a infância no Espaço Kids, que funcionará das 10h às 14h e das 15h às 19h.
Para Gleice Suzane, idealizadora e coordenadora do festival, celebrar e tornar a ancestralidade algo palpável por meio da arte contribui para a compreensão da história. "Por isso, quando levamos essa vivência cultural de forma assertiva para a base, dentro das comunidades, conseguimos transformar, driblar o racismo e dar às pessoas ferramentas sólidas para enfrentar barreiras", exalta a produtora cultural e líder comunitária.
O Negritude em Movimento foi criado em 2023, realizado de maneira independente e sem recursos financeiros. Segundo Gleice, o festival nasceu da mobilização da própria comunidade. Agora, com recursos de fomento à cultura, ela vê uma oportunidade de fortalecer a participação coletiva dos moradores da região na valorização da cultura afro-brasileira.
"O Negritude em Movimento nasceu da vontade da nossa comunidade de celebrar sua história, sua cultura e suas conquistas. Começamos em 2023, sem recursos, mas com muitas pessoas dispostas a fazer acontecer. Queremos que as pessoas se reconheçam nesse festival, valorizem suas raízes e percebam a força da cultura negra que está presente em Sobradinho II", afirma Gleice.
O mestre de capoeira Washington Alves, 51, do grupo Arena Brasil, convidado ao festival, diz que sente-se honrado com a participação no evento "que celebra a cultura e resistência do nosso povo", afirma. Para ele, tudo tem a ver a capoeira com o evento: "Ela se encaixa como luta de resistência da liberdade e resiliência do povo negro", finaliza.
A programação começa às 10h, com uma roda de conversa, às 10h10. Às 11h50 inicia a feijoada com roda de samba no Espaço Gourmet. As apresentações artísticas têm início às 14h20, com Mestra Martinha do Coco, seguida da batalha de breaking com Machine Breakers, às 15h10. O encontro de capoeira regional com o Centro Cultural Arena Brasil acontece às 16h, e as Mulheres Batuqueiras se apresentam às 16h50. As apresentações finalizam com o Tributo aos Heróis Negros, às 17h40.
Às 18h30, o desfile Eu Tenho a Beleza Negra reunirá 20 participantes de diferentes gerações, e a Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho entra em cena às 20h10. A noite será concluída com o Baile Charme, a partir de 21h.
O presidente da Bola Preta, Marquinho Soares, 49, conta que estar em um evento que celebra a negritude traz sentimento de orgulho. "Precisamos ter um dia de celebração para mostrar para nossos filhos pretos e nossa comunidade preta jovem conquistas que hoje podemos desfrutar. Apesar de muito preconceito ainda, precisamos fortalecer essa comemoração em prol da autoestima", comenta.
Marquinho evidencia a importância e a potência do samba na memória e resistência da população negra brasileira. "As escolas de samba são ninhos de resistência e preservação. São elas que, em seus enredos, falam sobre a temática africana no país. Há uma dívida de reparação histórica muito grande. A gente resistiu e estamos aqui hoje", exalta o presidente.
O Festival Negritude em Movimento contará ainda com os DJs Nilma Naiz e Hool, exposições de arte, intervenções de grafite e uma feira para a valorização do empreendedorismo negro, com moda afro, gastronomia, artesanato e produtos ligados à cultura afro-brasileira.
Confira programação:
Sesc Ceilândia
20 de novembro, sexta-feira
Show de DJ Kalm e Rincon Sapiência
Hora: A partir das 19h
21 de novembro, sábado
13h30: Moda Afro com tranças africanas e pintura corporal
14h: Maracatu Dandaluna
16h: Espetáculo Como Não Ser Racista, com Cris Sobral
17h30: Lançamento do livro Para Não Chorar, de Cris Sobral
22 de novembro, domingo
Aniversário do Sesc Ceilândia com Samba da Guariba, DJs Expansão SMB e Sesc Verão
(horário ainda não divulgado)
Sesc 504 Sul
20 de novembro, sexta-feira
A partir das 18h: Batalha de Jazz com Coletivo SuperJazz e noite de rap, grafite e DJ
21 de novembro, sábado
A partir das 18h: Rádio SuperJazz - As guitarras no jazz com DJs e músicos do DF
22 de novembro, domingo
A partir das 18h: Show com o Coletivo SuperJazz e convidados
Distrito Baiano - Pagodão, Axé e Arrocha
Data: 20 de novembro, sexta-feira
Hora: A partir de 18h
Local: Empório Zíngaro, Setor Comercial Sul
instagram: @distritobaiano
Festival Quilombo do Futuro - Cultura negra, território e futuros em movimento
Data: 20 de novembro, sexta-feira
Hora: De 10h às 22h
Local: Casa de Cultura Kaluanã, Mercado Sul, Taguatinga
Instagram: @casakaluana
Samba da Democracia - Edição Zumbi e Dandara
Data: 22 de novembro, domingo
Hora: 13h
Local: Centro Cultural de Brasília - CCB, SGAN 601, Módulo D - L2 Norte
Instagram: @centroculturaldebrasilia
Entardecer dos Ojás - Fé, Ancestralidade, Dança e Arte
Data: 21 de novembro, sábado
Hora: De 16h às 22h30
Local: Complexo Cultural de Planaltina, Avenida Uberdan Cardoso, St. Administrativo Lote 02
Instagram: @entardecer_dos_ojas
Consciência Negra com Instituto Folha Seca
Data: 20 de novembro, sexta
Hora: 16h
Local: CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), ST de Clubes Especial Sul Trecho 2
Instagram: @institutofolhaseca
Sarau Afro - 41 anos de Mocidade do Gama
Data: 20 de novembro, sexta
Hora: de 15h às 22h
Local: Rancho Uirapuru, Av. Contorno, Lote 04, Gama
Instagram: @mocidadedogama
1º Festival da Consciência Negra
Data: 20 de novembro, sexta-feira
Hora: de 9h às 18h
Local: Praça Teodoro, Quadra 08, Setor Cultural Sobradinho, DF
Instagram: @mulheresnaproducao2024
Prêmio Babá Tobi - Raízes do Amanhã
Data: 20 de novembro, sexta-feira
Hora: de 11h às 18h
Local: Núcleo Rural Córrego do Tamanduá, Trecho 7, Chácara 13, Lago Norte, Brasília
Instagram: @abrapagov
Feira de Empreendedorismo Negro (FEN)
23 de novembro, segunda-feira
De 19h às 22h30: Oficina Gestão Financeira: Letramento para precificação justa, controle de planilhas e lucro real
24 de novembro, terça-feira
De 19h às 22h30: Oficina Incubadora de Negócios: Formalização e Acesso ao Crédito
28 de novembro, sábado
De 9h às 23h: Enceramento da Feira de Negócios da FEN
Local: Birosca (Conic) - Setor de Diversões Sul
Instagram: @fen.brasilia
*Estagiárias sob supervisão de Márcia Machado
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Final de semana de memória, luta e celebração
Sesc Ceilândia
20 de novembro, sexta-feira
Show de DJ Kalm e Rincon Sapiência
Hora: A partir das 19h
21 de novembro, sábado
13h30: Moda Afro com tranças africanas e pintura corporal
14h: Maracatu Dandaluna
16h: Espetáculo Como Não Ser Racista, com Cris Sobral
17h30: Lançamento do livro Para Não Chorar, de Cris Sobral
22 de novembro, domingo
Aniversário do Sesc Ceilândia com Samba da Guariba, DJs Expansão SMB e Sesc Verão
(horário ainda não divulgado)
Sesc 504 Sul
20 de novembro, sexta-feira
A partir das 18h: Batalha de Jazz com Coletivo SuperJazz e noite de rap, grafite e DJ
21 de novembro, sábado
A partir das 18h: Rádio SuperJazz - As guitarras no jazz com DJs e músicos do DF
22 de novembro, domingo
A partir das 18h: Show com o Coletivo SuperJazz e convidados
Distrito Baiano - Pagodão, Axé e Arrocha
Data: 20 de novembro, sexta-feira
Hora: A partir de 18h
Local: Empório Zíngaro, Setor Comercial Sul
instagram: @distritobaiano
Festival Quilombo do Futuro - Cultura negra, território e futuros em movimento
Data: 20 de novembro, sexta-feira
Hora: De 10h às 22h
Local: Casa de Cultura Kaluanã, Mercado Sul, Taguatinga
Instagram: @casakaluana
Samba da Democracia - Edição Zumbi e Dandara
Data: 22 de novembro, domingo
Hora: 13h
Local: Centro Cultural de Brasília - CCB, SGAN 601, Módulo D - L2 Norte
Instagram: @centroculturaldebrasilia
Entardecer dos Ojás - Fé, Ancestralidade, Dança e Arte
Data: 21 de novembro, sábado
Hora: De 16h às 22h30
Local: Complexo Cultural de Planaltina, Avenida Uberdan Cardoso, St. Administrativo Lote 02
Instagram: @entardecer_dos_ojas
Consciência Negra com Instituto Folha Seca
Data: 20 de novembro, sexta
Hora: 16h
Local: CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), ST de Clubes Especial Sul Trecho 2
Instagram: @institutofolhaseca
Sarau Afro - 41 anos de Mocidade do Gama
Data: 20 de novembro, sexta
Hora: de 15h às 22h
Local: Rancho Uirapuru, Av. Contorno, Lote 04, Gama
Instagram: @mocidadedogama
1º Festival da Consciência Negra
Data: 20 de novembro, sexta-feira
Hora: de 9h às 18h
Local: Praça Teodoro, Quadra 08, Setor Cultural Sobradinho, DF
Instagram: @mulheresnaproducao2024
Prêmio Babá Tobi - Raízes do Amanhã
Data: 20 de novembro, sexta-feira
Hora: de 11h às 18h
Local: Núcleo Rural Córrego do Tamanduá, Trecho 7, Chácara 13, Lago Norte, Brasília
Instagram: @abrapagov
Feira de Empreendedorismo Negro (FEN)
23 de novembro, segunda-feira
De 19h às 22h30: Oficina Gestão Financeira: Letramento para precificação justa, controle de planilhas e lucro real
24 de novembro, terça-feira
De 19h às 22h30: Oficina Incubadora de Negócios: Formalização e Acesso ao Crédito
28 de novembro, sábado
De 9h às 23h: Enceramento da Feira de Negócios da FEN
Local: Birosca (Conic) - Setor de Diversões Sul
Instagram: @fen.brasilia