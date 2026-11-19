Na segunda (23/11) e terça-feira (24/11), a primeira edição Feira de Empreendedorismo Negro (FEN) promove oficinas gratuitas oficinas gratuitas de gestão finaceira, acesso a crédito e formalização, além de uma incubadora de negócios, em parceria com o Instituto Federal de Brasília (IFB). As aulas acontecem na Birosca do Conic, entre 19h e 22h30.

Os interessados podem se inscrever por meio de um formulário virtual. No dia 23, a oficina Gestão Financeira para Negócios Negros, ministrada pelo fundador do projeto Ex-Devedor, Yuri Assis, apresenta formas de alcançar precificação justa, controle de planilhas e lucro real. Além disso, ensina empreendedores a separar o dinheiro pessoal do caixa da empresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Mulher pula de carro para escapar de agressões do companheiro em Taguatinga

Na terça-feira, o gestor de políticas públicas e produtor da FEN Luazi Luango e a professora do IFB Luciana Reis ministram a oficina Incubadora de Negócios: Formalização e Acesso ao Crédito, dando orientações para a abertura de MEI e mapeamento e acesso às linhas de crédito e financiamento. Todas as empresas participantes no evento receberão assessoria por um ano.

Leia também: Assaltantes que deixaram vítima em estado grave após agressão são presos

O encerramento da FEN acontece no próximo sábado (28/11), de 9h às 23h, também na Birosca. O projeto é uma realização do Instituto Palco Cultura, com produção da Candangos Produções e fomento do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), por meio do Governo Federal.