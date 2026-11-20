Homem estava foragido da polícia, com um mandado em aberto por 4 homicídios - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )

Um homem condenado por quatro homicídios foi capturado em uma área de mata no Setor C Norte, em Taguatinga, na noite da última quarta-feira (18/11). Com um mandado de prisão em aberto, o indivíduo havia escapado de uma abordagem policial na segunda-feira (16/11) e estava frequentando a região de Taguatinga Centro. A informação sobre seu paradeiro foi descoberta por meio do Serviço de Inteligência do 2º Batalhão.

Com indícios sobre a localização do suspeito, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) intensificou o patrulhamento na região. As equipes do GTOP 22 identificaram um homem cujas características correspondiam às do indivíduo procurado e tentaram abordá-lo. Entretanto, ao perceber a aproximação das viaturas, ele empreendeu fuga e entrou em uma área de mata fechada.

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Os policiais o perseguiram a pé, até que o suspeito tropeçou na vegetação e caiu no chão. De acordo com informações da corporação, ele foi contido pelos militares. Durante a abordagem, o homem forneceu um nome falso, mas não conseguiu enganar as equipes, pois não soube informar dados básicos, como o nome da própria mãe ou sua data de nascimento.

Ainda conforme a PMDF, o indivíduo foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia, onde sua verdadeira identidade foi confirmada. Além do mandado de prisão em aberto, foi constatado que ele ainda tinha uma pena de mais de 17 anos a cumprir.