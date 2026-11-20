O registro do desaparecimento havia sido feito inicialmente na 4ª Delegacia de Polícia (Guará) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) localizou, por volta das 11h30 desta sexta-feira (20/11), Alexandre de Aquino Faro, de 41 anos, que estava desaparecido desde o dia 10. O homem foi encontrado caminhando pela quadra 407 da Asa Norte, nas proximidades de um posto de combustíveis, após a realização de dois dias de diligências conduzidas pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

O registro do desaparecimento havia sido feito inicialmente na 4ª Delegacia de Polícia (Guará). No entanto, o caso foi encaminhado para a 2ª DP porque o último local em que Alexandre tinha sido visto antes do sumiço foi nas imediações do Parque Ecológico Olhos d’Água.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No momento da abordagem policial, o homem apresentava falas desconexas, mas não demonstrava estar sob o efeito de álcool ou de outras substâncias entorpecentes. Após a conclusão dos procedimentos policiais cabíveis, Alexandre foi devidamente entregue à sua família.