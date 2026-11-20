A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) localizou, por volta das 11h30 desta sexta-feira (20/11), Alexandre de Aquino Faro, de 41 anos, que estava desaparecido desde o dia 10. O homem foi encontrado caminhando pela quadra 407 da Asa Norte, nas proximidades de um posto de combustíveis, após a realização de dois dias de diligências conduzidas pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O registro do desaparecimento havia sido feito inicialmente na 4ª Delegacia de Polícia (Guará). No entanto, o caso foi encaminhado para a 2ª DP porque o último local em que Alexandre tinha sido visto antes do sumiço foi nas imediações do Parque Ecológico Olhos d’Água.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
No momento da abordagem policial, o homem apresentava falas desconexas, mas não demonstrava estar sob o efeito de álcool ou de outras substâncias entorpecentes. Após a conclusão dos procedimentos policiais cabíveis, Alexandre foi devidamente entregue à sua família.
Saiba Mais
- Cidades DF PMDF prende homem com moto adulterada e porção de crack após perseguição
- Cidades DF Aposta feita no Lago Norte ganha mais de R$ 93 mil na Mega-Sena
- Cidades DF DF está sob aviso laranja para tempestades neste feriado (20/11)
- Cidades DF Homem é flagrado ameaçando pessoas com espingarda e facão no Recanto das Emas
- Cidades DF Homem é preso em Ceilândia com R$ 1 milhão em drogas
- Cidades DF Policiais militares encontram "floresta" de maconha em casa na Estrutural