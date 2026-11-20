Diante dos fatos constatados, o homem e todo o material apreendido foram conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia para a adoção dos procedimentos legais cabíveis - (crédito: Divulgação/PMDF)

Policiais militares do 27° Batalhão de Polícia Militar (BPM) do Distrito Federal prenderam um homem em flagrante e apreenderam uma espingarda de fabricação caseira e um facão na Quadra 308, localizada no Recanto das Emas, na noite desta quinta-feira (19/11).

A intervenção ocorreu por volta das 21h, durante patrulhamento de rotina na região, no momento em que a equipe policial foi abordada por um transeunte que denunciou a presença de um indivíduo armado realizando ameaças a pessoas no estacionamento da quadra, nas proximidades de um supermercado.

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Diante do alerta, os agentes contaram com o apoio imediato de outra equipe da unidade e do Grupo Tático Operacional (GTOP) para se deslocarem ao local e abordarem o suspeito. Durante os procedimentos de fiscalização, os militares realizaram uma busca veicular na caminhonete do homem e localizaram o facão e a espingarda calibre 28, que se encontrava sem munições e sem numeração, escondida atrás do banco do passageiro.

Ao ser questionado sobre os itens, o envolvido alegou aos policiais que mantinha o armamento para defesa pessoal, justificando que reside em área rural e que já havia sido vítima de roubos anteriormente. Diante dos fatos constatados, o homem e todo o material apreendido foram conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.