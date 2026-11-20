O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) promoveu, na quarta e quinta-feira (18 e 19/11), as solenidades de formatura de mais de 800 estudantes do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII). As cerimônias ocorreram na Arena do Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.



Na quarta-feira, participaram os alunos da Unidade II, em Taguatinga. Na quinta, foi a vez dos estudantes da Unidade I, na Asa Sul. Em ambas as datas, as solenidades foram divididas em dois períodos: pela manhã, para as turmas do 9º ano do ensino fundamental, e à noite, para os formandos da 3ª série do ensino médio.

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Um dos momentos das cerimônias foi a execução da ordem unida sem comando, exercício que exige treinamento e concentração dos estudantes. Na apresentação, os alunos do 9º ano formaram a bandeira do Brasil. Já os concluintes do ensino médio desenharam, com a disposição dos integrantes, o símbolo do Corpo de Bombeiros e o número 170, em referência ao aniversário da corporação.

As formaturas reuniram familiares, autoridades civis e militares e integrantes da comunidade escolar. Para os estudantes, as cerimônias marcaram o encerramento de etapas da vida escolar e a transição para novos desafios.

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Vinculado ao CBMDF, o Colégio Militar Dom Pedro II tem como proposta educacional a associação entre ensino e valores como disciplina, hierarquia, respeito, civismo, responsabilidade e ética.