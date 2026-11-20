Para comemorar o Dia da Consciência Negra, o Coletivo Super Jazz abriu as portas do Sesc, da 504 Sul, para eventos gratuitos focados na cultura negra. O primeiro dos três dias de festival aconteceu nesta sexta-feira (20/11), com a apresentação da Radio Super Jazz, batalha de jazz e pinturas de grafite e uma exposição de arte e segue com outras programações até este domingo (22/11).

O idealizador do projeto, DJ Dudão Melo, explicou que o coletivo, desde o início, tem por essência reunir música negra, jazz, ritmos brasileiros e tudo isso mesclado ao contexto do rap, hip-hop, house music e música eletrônica. "A ideia foi produzir essa festa e convidar músicos para tocar comigo, para a gente desenvolver um tipo de jam session (encontro musical sem ensaio prévio). Foi meio que um processo natural que começou a rolar na festa", afirmou.

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O DJ também ressaltou a importância de realizar eventos que valorizem a cultura negra para o centro da capital. "O Sesc é um espaço muito importante na cidade. Ele exerce esse papel representativo de curadoria em todas as cidades onde está. Quando realizamos esses eventos, conseguimos colocar todos esses ritmos e valorizar a cultura afro e de toda a música periférica da América Latina", pontuou.

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Marina Weber, gerente adjunta de cultura do Sesc, reforçou o caráter de representatividade da instituição. " O Sesc DF valoriza muito esse fomento e essa visibilidade ainda mais da cultura preta periférica e a importância de dar essa visibilidade, de dar esse acesso também à população a essas manifestações artísticas e culturais", comentou.

Nos três dias de evento, o coletivo reúne DJs, músicos, MCs e grafiteiros para sessões de jams, batalhas de jazz e um show coletivo. Um dos artistas que marca presença é o trompetista Paulo Black, de 37 anos. Nascido em Ceilândia, ele começou a tocar o instrumento com 10 anos, na banda marcial de seu colégio. "Eu sempre friso a importância desses projetos. Eu sou fruto disso. As bandas são um grande celeiro de talentos", disse.

O trompetista vê no evento, uma oportunidade de "plantar uma semente" para florescer em 365 dias de Consciência Negra. "Eu, como artista negro, preciso afirma isso. Não adianta a gente ter um dia de consciência, se em todos os outros a sociedade continua sendo racista e misógina. São apenas três dias, mas se pensarmos bem, acontece uma overdose nesses três dias que podem se transformar em um ano para reafirmar esse movimento", pontuou.

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Misturando a interpretação do saxofone com os scratchs dos sets de DJs, o DJ B.O, 23 anos, iniciou no mundo artístico por influência de um primo que o levou para fanfarras no Recanto das Emas. No início, ele começou no trompete, mas migrou para o saxofone até o final de sua formação musical. O encontro com ritmos urbanos e periféricos aconteceu anos depois, em 2020. "Eu conheci o DJ A, que foi o meu professor no estilo. Quanto mais eu ia me aprofundando, eu ia descobrindo um novo mundo. Abriu uma outra bolha para mim", relembrou.

Para B.O, é importante ocupar espaços de destaque. "Vivemos em uma sociedade que não é acostumada a ver gente negra no topo. E quando você está no topo, você tem que justificar para as outras pessoas negras do por que você está no topo. Em vez de ser um ambiente coletivo até dos outros irmãos, acaba virando uma rixa", destacou. O DJ, comentou que, além do empoderamento e da representatividade, esses eventos também possuem impacto econômico na cidade.

Outro aspecto cultural valorizado no evento foi o grafite. A artista maranhense, Mônica Durans, conhecida no meio como Negonica, foi uma das responsáveis por fazer arte livre no evento. Nascida em um quilombo em São Luís, ela ressalta a importância de fomentar artes periféricas. "A gente consegue dialogar a identidade que vem da cultura hip hop, que vem da cultura de rua e está adentrar os espaços, que muitas vezes nos são negados. É muito importante também, para reafirmar a nossa força", destacou.

Para o público, a iniciativa cativou os ouvidos e a alma. O casal Luciano de Souza Silva, 54, e Irís Colonna, 56, souberam de última hora, mas fizeram questão de comparecer. "Somos ecléticos. Mesmo sabendo em cima da hora, achamos muito importante vir e apreciar o evento", disse Silva.

Para Íris, cantora lírica, a representatividade vai muito além da música. “Ocupar o centro é fundamental. (Os ritmos) São a nossa linguagem. Eu fiquei muito feliz de ver a programação”, disse. Ela também ressalta a importância de reforçar o jazz e o soul como estilos musicais negros. “O jazz é muito rico e é nosso. Quando falamos da música afro, vamos muito ali para o rap, para o trap, mas a gente sabe que a música afro caminha por todos esses gêneros musicais”, pontuou.

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Com ar de representatividade, o evento atraiu a moradora do Paranoá, Emanuele Sena, 32. Um dos pontos principais que chamou a sua atenção foi a exposição As Cores Sincopadas e a Sinfonia Visual no Jazz, da artista Luiza Azam. “Eu achei lindo. Gostei muito de ver as técnicas e todas as cores”, disse.

Sobre a realização do evento, Emanuele destacou que esse tipo de programação “eleva a autoestima” da população negra. “Eu vi a programação e aproveitei que estava de folga e vim apreciar o espetáculo. Eu acho importante acontecer no Plano, que já é palco de várias cenas. Mas eu acho fundamental para que pessoas não negras venham nesses eventos, para saber respeitar as pessoas negras, e valorizar a nossa cultura”, destacou.