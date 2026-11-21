Um dos detidos é suspeito de aplicar golpes que ultrapassam R$ 600 mil, - (crédito: FREEPIK)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu quatro foragidos da Justiça em diferentes regiões do Distrito Federal nesta sexta-feira (20/11). As prisões ocorreram em Arniqueira, Ceilândia e Taguatinga, durante ações de patrulhamento e diligências realizadas com base em informações compartilhadas entre equipes policiais. Um dos detidos é suspeito de aplicar golpes que ultrapassam R$ 600 mil, enquanto os outros tinham mandados de prisão em aberto por roubo, tráfico de drogas e estelionato.

Em Arniqueira, policiais militares prenderam um homem procurado pelos crimes de furto qualificado, estelionato e crimes cibernéticos. A localização do suspeito foi possível após o compartilhamento de informações e a realização de diligências integradas com equipes da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Segundo os levantamentos policiais, ele teria atuado por mais de um ano na aplicação de golpes que somam mais de R$ 600 mil. O homem foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão.

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Em Ceilândia Centro, por volta das 18h40, outro foragido foi localizado após diligências realizadas por policiais militares na região. Durante a abordagem e a consulta aos sistemas policiais e judiciais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O homem foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia.

Já por volta das 22h, policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam outro homem na QNN 1, também em Ceilândia. A abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, a equipe constatou que havia uma ordem judicial pendente contra o suspeito. Ele também tinha registros por tráfico de drogas e sete ocorrências de furto. O homem foi levado à 15ª Delegacia de Polícia para as providências legais.

Mais cedo, por volta das 14h, a PMDF, em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), prendeu uma mulher que estava foragida da Justiça do Piauí. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Após a prisão, a mulher foi conduzida à 21ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.