As provas do primeiro dia de provas do vestibular da Universidade de Brasília (UnB) foram aplicadas neste sábado (21/11) em salas espalhadas pelo câmpus Darcy Ribeiro. Para este certame foram 15.064 inscritos, dos quais 23,42% não fizeram a avaliação realizada pelo Cebraspe. Abstenção menor do que no primeiro dia de prova do ano passado, que registrou 24,97%. A universidade oferece 1.074 vagas nos quatro câmpus: na Asa Norte, em Ceilândia, no Gama e em Planaltina. Os aprovados começarão a graduação no segundo semestre de 2027.

A primeira avaliação foi centrada na área de humanas com 20 questões de língua estrangeira e 100 divididas entre língua portuguesa, literatura, geografia, história, artes, filosofia e sociologia. A redação também foi aplicada na mesma data e abordou o tema "O ser humano no universo: entre a pequenez de sua dimensão e a grandiosidade de seus feitos". Cada dia de prova dura cinco horas, com início às 13h.

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Rachel Fidelis, 17 anos, estava pronta para prestar o vestibular para publicidade e propaganda e foi acompanhada pela mãe. "Eu gosto muito da área da comunicação desde que eu sou criança, e trabalhei com vários artistas do rap e do hip-hop. Quero continuar fazendo isso", projeta a estudante que se sente preparada para colocar os estudos em prática.

Rebeca, mãe da estudante, é professora da secretaria de Educação e estava muito feliz de acompanhar Rachel até o local da prova. "É a segunda filha que eu trago pra fazer vestibular. Ela é minha caçula, eu estou muito emocionada em trazê-la para fazer o primeiro vestibular dela na UnB", conta.

Maria Eduarda Batista, 17, escolheu ciência política para o vestibular devido ao seu interesse pela área desde nova. A jovem se preparou em um cursinho para complementar os estudos em escola pública. A escolha da UnB veio por meio de pessoas que a inspiram. "Meus melhores professores foram estudantes da universidade. Eu odiava física e química, mas eles me fizeram amar. A minha melhor professora de geografia é da UnB As pessoas que eu mais admiro são daqui", diz.

Após 120 questões

O candidato Rafael Guimarães, 17, pretende cursar jornalismo. Ele achou a prova tranquila e acredita que o estilo de prova do Cebraspe, com questões mais curtas, seja um fator que facilita a avaliação. "O difícil é fazer a prova com toda aquela penalização de que uma errada anula uma certa. Mas foi bom, principalmente, porque eu fiz a redação primeiro e muitas questões da prova foram em torno do tema", avalia.

Rafael conta que as questões foram o que ele esperava da banca, com conteúdos voltados a povos indígenas e que envolvem a capital federal. O jovem também gostou do tema mais filosófico proposto na redação. "Era pela linha de falar sobre como o ser humano se apequena em algumas situações em relação ao universo e sobre como os feitos relacionados tanto à descoberta do universo, a calendários, a constelações, até Guerra Fria, a descoberta do sistema solar propriamente dita impactam algo maior", comenta.

Milene Veras, que pretende cursar farmácia na UnB, também não teve grandes dificuldades com a avaliação. "A prova em si estava muito tranquila, os tópicos abordados não são muito difíceis e também gostei do tema da redação. É uma prova que era só estudar que você conseguia fazer ela numa boa", afirma a estudante que dedicou-se o ano inteiro ao vestibular, PAS e Enem.

A redação

Sobre o tema da redação, Pedro Lima, professor do Questão de Texto, destaca que a banca solicitou uma dissertação escolar padrão, com teses, argumentos que a sustentem e o fechamento das ideias desenvolvidas ao longo do texto. "O tema trabalha uma perspectiva mais reflexiva acerca da presença do ser humano no universo. O estudante poderia trabalhar com aspectos voltados à astronomia, à origem do universo, ao estudo das galáxias, com o intuito de fazer, por exemplo, um comparativo com o vasto universo e a pequenez do ser humano", destaca. Por outro lado, o professor comenta que o candidato também poderia abordar a criatividade humana, a capacidade crítica e a dimensão racional do indivíduo.

Na finalização do texto, os alunos podem se confundir com o Enem e pensar em uma proposta de intervenção para a conclusão. "Mas, na redação da UnB, a ideia é trabalhar com a conclusão sintética, ou seja, um parágrafo em que se resume as ideias trabalhadas ao longo do texto para fechar as informações de forma coerente e coesa. Não cabe uma intervenção com um tema tão subjetivo", ressalta Pedro Lima.



