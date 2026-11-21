A partir das 13h deste sábado (21), o primeiro dia do vestibular da Universidade de Brasília se inicia na capital. No Pavilhão Joao Calmon e no Pavilhão Anisio Teixeira, estudantes se reúnem para realizar a primeira prova que conta com vinte itens de língua estrangeira e cem itens de português e literatura, geografia, história, artes, filosofia e sociologia; fora a redação em língua portuguesa.
O jovem Erick Lima Rodrigues, de 17 anos, está finalizando o terceiro ano do ensino médio e irá prestar o vestibular para Farmácia. “Gosto de química, tenho interesse nessa área da saúde”, afirma. A preparação de Erick foi intensa e o jovem realizou algumas provas antigas para compor seus estudos. “É a minha primeira vez que eu estou fazendo vestibular é essa prova é bem difícil. Se for para acontecer, vai acontecer. E se não der, a gente vai ter mais oportunidades”, destaca.
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Além dos estudantes, os pais também acompanham com ansiedade a entrada dos filhos para a prova. O professor Alexandre Hong, de 50 anos, trouxe sua filha Juliane para a avaliação. “A sensação é que estou trazendo um pedaço de mim aqui. Para mim, é uma coisa muito gratificante ver ela batalhar durante o ano todo, estudando e correndo atrás”, comenta. Como professor, Alexandre deixa a filha livre para estudar do seu modo, mas sempre se dispõe para tirar as dúvidas.
“Ela quer fazer medicina. Já está nesse caminho intenso de vestibular. No ano passado, ela ficou na lista de espera. Estou torcendo para ela conseguir passar esse ano”, afirma Alexandre.
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