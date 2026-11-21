O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã deste sábado (21/11), que pretende visitar, na próxima semana, a Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, no Rio de Janeiro, para agradecer aos estudantes que, segundo ele, tiveram coragem e ousadia para iniciar a mobilização que contribuiu para a reviravolta eleitoral no segundo turno. “Se prepare, Niterói, que em breve estaremos aí”, escreveu Lula em publicação nas redes sociais.
O ato reuniu cerca de 3 mil pessoas e é apontado como um dos marcos iniciais da mobilização que contribuiu para a virada eleitoral sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Lula deve ser recebido pelo reitor da UFF, Roberto de Souza Salles, e pela vice-reitora, Luciana Freitas, além do prefeito da cidade, Rodrigo Neves (PDT).
O presidente também afirmou que quer visitar a Universidade Federal do Estado deo Rio de Janeiro (UNIRIO) para conhecer uma experiência de tratamento e cuidado com pessoas idosas. “Vamos cuidar dos nossos idosos com muito mais respeito, muito mais cuidado e seriedade, dando a eles a dignidade que merecem nesse país”, escreveu.
- Leia também: Estudantes vão às ruas em 16 estados e no DF em apoio a Lula no 2º turno
- Leia também: Movimento estudantil ocupa ruas do Brasil contra Flávio e a favor de Lula
Na semana que vem quero ir à Universidade Federal Fluminense em Niterói para fazer um agradecimento à coragem e à ousadia dos estudantes que começaram a reviravolta da eleição no segundo turno. Se prepare, Niterói, que em breve estaremos aí.Também vou aproveitar para ir à UNIRIO conhecer uma experiência de tratamento com pessoas idosas, porque vamos cuidar dos nossos idosos com muito mais respeito, muito mais cuidado e seriedade, dando a eles a dignidade que merecem nesse país.#LulaAoVivoAgora— Lula (@LulaOficial) November 21, 2026
Saiba Mais
- EuEstudante Professora é demitida de escola em SC após foto em apoio a Lula
- EuEstudante Falta de repasse do GDF deixa alunos da rede sem transporte escolar no DF
- EuEstudante Clube no RS aposta em ensino bilingue e iniciação motora no contraturno
- EuEstudante Orquestra Criança Cidadã lança programa de formação musical internacional
- EuEstudante 1ª edição do Festival de Jornalismo em Recife estreia com 300 participantes
- Política Defesa de Bolsonaro pede liberação de visitas dos filhos durante internação
- Política Obstrução Intestinal: entenda o estado de saúde Jair Bolsonaro
- Política "Jamais o vi assim", diz Carlos Bolsonaro sobre o estado de saúde do pai
- Política Como governos Lula e Trump pretendem acabar com a 'guerra fria dos vistos diplomáticos'