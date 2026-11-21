Giovanna Rodrigues

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Live nas Redes Sociais com o Exército do Lula e o deputado federal André Janones. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã deste sábado (21/11), que pretende visitar, na próxima semana, a Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, no Rio de Janeiro, para agradecer aos estudantes que, segundo ele, tiveram coragem e ousadia para iniciar a mobilização que contribuiu para a reviravolta eleitoral no segundo turno. “Se prepare, Niterói, que em breve estaremos aí”, escreveu Lula em publicação nas redes sociais.

O ato reuniu cerca de 3 mil pessoas e é apontado como um dos marcos iniciais da mobilização que contribuiu para a virada eleitoral sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Lula deve ser recebido pelo reitor da UFF, Roberto de Souza Salles, e pela vice-reitora, Luciana Freitas, além do prefeito da cidade, Rodrigo Neves (PDT).

O presidente também afirmou que quer visitar a Universidade Federal do Estado deo Rio de Janeiro (UNIRIO) para conhecer uma experiência de tratamento e cuidado com pessoas idosas. “Vamos cuidar dos nossos idosos com muito mais respeito, muito mais cuidado e seriedade, dando a eles a dignidade que merecem nesse país”, escreveu.