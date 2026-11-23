A Fundação CDL-DF promove, nesta quarta-feira (25/11), uma festa de Natal no parque Nicolândia, em Brasília, para 700 crianças e adolescentes de 14 instituições de acolhimento do Distrito Federal. A programação inclui acesso gratuito aos brinquedos, entrega de presentes e a chegada do Papai Noel.

O Nicolândia ficará reservado para o passeio, com acesso gratuito a todos os brinquedos. A expectativa é receber cerca de 900 pessoas, entre crianças, adolescentes e acompanhantes. A programação inclui a chegada do Papai Noel e a entrega de kits de Natal com roupas, calçados e brinquedos. Sanduíches, pipoca, refrigerantes e água também serão distribuídos ao longo do dia.

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Promovida desde 2009 pela Fundação CDL-DF, o passeio é uma das principais ações sociais da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal. A cada edição, empresários, parceiros e voluntários se mobilizam para transformar o parque em um espaço de acolhimento e alegria.

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Para os funcionários das instituições de acolhimento, a expectativa das crianças cresce ao longo dos meses. A experiência começa no momento em que elas embarcam no ônibus e segue até a volta para casa. O passeio, as conversas entre os amigos e a curiosidade sobre os brinquedos e os presentes fazem parte das lembranças que ficam.

“Esse encontro é uma oportunidade de oferecer carinho, atenção e momentos de felicidade a crianças e adolescentes que merecem viver experiências especiais. É um trabalho construído com muitas mãos, com o apoio dos empresários, dos voluntários e de todos que acreditam na força da solidariedade”, afirma Andrea Vasquez, presidente da Fundação CDL-DF.

Estênio Eduardo e Kênia Mourão viviam em instituições de acolhimento. Agora, os dois retornam ao parque como voluntários. Estênio passou parte da infância e da adolescência em uma instituição de acolhimento, onde permaneceu até os 18 anos. Entre as lembranças que guarda da festa estão os presentes e a refeição compartilhada com os amigos. Para ele, o significado do encontro ia além do passeio. “Mais do que ganhar presentes, era sobre se sentir lembrado e acolhido”, conta.

A memória também acompanha Kênia. Uma das edições ficou marcada por um pedido que fez em uma cartinha de Natal. Já adolescente, ela escreveu que gostaria de ganhar um celular, mas não acreditava muito que o desejo seria atendido.

“Eu pedi o celular, mas sem muita esperança de que fosse ganhar. E ganhei! Lembro que adorava ouvir música com fones de ouvido. Aquilo marcou muito a minha adolescência, principalmente porque era um momento em que eu podia escolher e receber algo que realmente queria”, relembra.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

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