A CAIXA Cultural Brasília recebe, nesta segunda-feira (23/11), às 20h, a apresentação do espetáculo Compaixão, montagem inédita do grupo dinamarquês Odin Teatret que conta com atuação de Julia Varley e direção de Eugenio Barba, criador da Antropologia Teatral, que completou 90 anos em outubro de 2026.

A obra é estruturada como um tríptico focado em três episódios sobre a divindade Eros sob a forma de compaixão: um monge yazidi que planta uma árvore no deserto para atrair pássaros, o amor de uma refugiada chechena pelo marido desaparecido na guerra e a lembrança do vidente cego Tirésias sobre Édipo e Antígona. A encenação é dedicada às palestinas Khalida Jarrar e Ahed Tamimi.

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Debate e formação artística

Logo após a sessão, às 21h, Julia Varley e Eugenio Barba participam de uma conversa aberta ao público sobre o ofício cênico e a cultura de grupo. O encontro marca a abertura da XIX edição de A Arte Secreta do Ator, residência artística realizada na capital federal há 19 anos com produção da TAO Filmes e direção de Luciana Martuchelli.

A imersão prática reúne 16 atores e 10 observadores selecionados para quatro dias de treinamento psicofísico e vocal em uma chácara na zona rural, entre esta segunda-feira (23/11) e sexta-feira (27/11). O projeto conta com parceria da International School of Theatre Anthropology, Fondazione Barba Varley ETS e CIA Yinspiração poéticas contemporâneas.

Trajetória do Odin Teatret

Fundado em Oslo em 1964 e transferido para Holstebro em 1966, o Odin Teatret soma mais de seis décadas de atividade ininterrupta. Ao longo de sua história, o grupo produziu 83 espetáculos dirigidos por Eugenio Barba em 65 países, desenvolvendo pesquisas sobre a presença cênica na Escola Internacional de Antropologia Teatral e projetos como o Theatrum Mundi Ensemble.

Serviço

Compaixão

Nesta segunda-feira (23/11), às 20h, na Caixa Cultural (Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3 e 4). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia), na bilheteria física do teatro e no bilheteriacultural.com.br. Não recomendado para menores de 14 anos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.